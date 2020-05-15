Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям

15 Май 2020 2020-05-15T13:13:49+03:00

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С 16 мая постановлением Правительства Ярославской области на территории региона вводится масочный режим. Без средства индивидуальной защиты органов дыхания, будь то медицинская маска или респиратор, не рекомендуется находиться в общественных местах: транспорте, в том числе и в такси, на остановках, вокзалах, магазинах, аптеках, при посещении разного рода организаций. Носить маски обязаны все сотрудники работающих предприятий.

Соблюдение правил ношения респираторов и повышение цен на них в связи с пандемией не может не сказаться на содержимом кошельков ярославцев. После сообщения о введении масочного режима в социальных сетях появилось немало обращений и даже требований обеспечить всех масками. Сейчас власти региона работают над ценовой доступностью средств защиты. Однако есть категория граждан, на которой введение и соблюдение масочного режима может отразиться особенно остро – это многодетные малоимущие семьи. Поэтому губернатором Ярославской области было принято решение помочь им в первую очередь.

- Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо пять и более человек, и каждый рубли на счету – непростая. Поэтому необходимо обеспечить бесплатными масками все многодетные малоимущие семьи региона, - сказал Дмитрий Миронов.

18125 ярославцев из многодетных семей получат 158 тысяч средств защиты органов дыхания. Передать их будут специалисты органов социальной защиты населения. Сегодня первая партия масок была выдана со склада госпредприятия «Областная фармация».

ИСТОЧНИК KP.RU