2020-05-15T13:13:49+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям

Им направлено более 158 тысяч средств индивидуальной защиты органов дыхания
Полина Вачнадзе
Поделиться:
18125 ярославцев из многодетных семей получат 158 тысяч средств защиты органов дыхания18125 ярославцев из многодетных семей получат 158 тысяч средств защиты органов дыханияФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

С 16 мая постановлением Правительства Ярославской области на территории региона вводится масочный режим. Без средства индивидуальной защиты органов дыхания, будь то медицинская маска или респиратор, не рекомендуется находиться в общественных местах: транспорте, в том числе и в такси, на остановках, вокзалах, магазинах, аптеках, при посещении разного рода организаций. Носить маски обязаны все сотрудники работающих предприятий.

Соблюдение правил ношения респираторов и повышение цен на них в связи с пандемией не может не сказаться на содержимом кошельков ярославцев. После сообщения о введении масочного режима в социальных сетях появилось немало обращений и даже требований обеспечить всех масками. Сейчас власти региона работают над ценовой доступностью средств защиты. Однако есть категория граждан, на которой введение и соблюдение масочного режима может отразиться особенно остро – это многодетные малоимущие семьи. Поэтому губернатором Ярославской области было принято решение помочь им в первую очередь.

- Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо пять и более человек, и каждый рубли на счету – непростая. Поэтому необходимо обеспечить бесплатными масками все многодетные малоимущие семьи региона, - сказал Дмитрий Миронов.

18125 ярославцев из многодетных семей получат 158 тысяч средств защиты органов дыхания. Передать их будут специалисты органов социальной защиты населения. Сегодня первая партия масок была выдана со склада госпредприятия «Областная фармация».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег
В Ярославской области ожидаются заморозки
В Ярославском районе откроют войну с борщевиком
Пенсионный фонд ответил на вопросы ярославцам о выплатах детям до 16 лет
Не продадут товар и вызовут полицию. Как ярославские магазины должны реагировать на покупателя без маски
В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал
Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям
В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет
Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки
Ярославна нашла поддельный больничный и принесла его на работу
В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19
Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроекта
Лосенка, который остался без мамы, передали в ярославский зоопарк
График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько
В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной
В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных
Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы
Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные