2020-04-15T01:11:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 апреля: горожане нарушают режим самоизоляции и выходят на улицу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 15 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Индекс самоизоляции в Ярославле снизился до 2,5 балловИндекс самоизоляции в Ярославле снизился до 2,5 балловФото: Алена МАРТЫНОВА
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Мы собрали последние новости на 15 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле.

По данным на вечер, 14 апреля, в регионе не зарегистрировано новых заболевших COVID-19, и еще одного выздоровевшего пациента выписали из больницы. Всего в регионе за весь период диагноз подтвердился у 27 человек: из них 7 поправившихся и 20 на лечении. За сутки прибавилось 9 условно положительных тестов. Для подтверждения они отправлены в Москву. Теперь 21 человек ожидает результатов из федеральных лабораторий. За сутки врачи обследовали 751 жителя, в обязательной изоляции пребывают 123 ярославца.

В Ярославле закрыли на карантин одно из травматологических отделений больницы имени Соловьева. Там находятся 8 пациентов и 11 сотрудников.

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области у медработников зарегистрировано четыре условно-положительных анализа на коронавирус.

Индекс самоизоляции в Ярославле, по оценке Яндекса, составил 2,5 балла. Горожане стали чаще выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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