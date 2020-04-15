Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 апреля: горожане нарушают режим самоизоляции и выходят на улицу

Мы собрали последние новости на 15 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле.

По данным на вечер, 14 апреля, в регионе не зарегистрировано новых заболевших COVID-19, и еще одного выздоровевшего пациента выписали из больницы. Всего в регионе за весь период диагноз подтвердился у 27 человек: из них 7 поправившихся и 20 на лечении. За сутки прибавилось 9 условно положительных тестов. Для подтверждения они отправлены в Москву. Теперь 21 человек ожидает результатов из федеральных лабораторий. За сутки врачи обследовали 751 жителя, в обязательной изоляции пребывают 123 ярославца.

В Ярославле закрыли на карантин одно из травматологических отделений больницы имени Соловьева. Там находятся 8 пациентов и 11 сотрудников.

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области у медработников зарегистрировано четыре условно-положительных анализа на коронавирус.

Индекс самоизоляции в Ярославле, по оценке Яндекса, составил 2,5 балла. Горожане стали чаще выходить на улицу.