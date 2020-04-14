2020-04-14T13:47:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле снизился индекс самоизоляции

Горожане вышли на улицы
Полина Вачнадзе
Поделиться:
После 5 апреля индекс резко пошел на спад. Скриншот Яндекс Карты Индекс самоизоляцииПосле 5 апреля индекс резко пошел на спад. Скриншот Яндекс Карты Индекс самоизоляции
Изменить размер текста:

14 апреля индекс самоизоляции в Ярославле, по оценке Яндекса, составил 2,5 балла. Это означает, что на улице много людей.

Своего максимального показателя индекс самоизоляции в областном центре достиг 5 апреля и составил ровно 4 балла по пятибалльной системе, когда на улицах практически нет народа.

После 5 апреля индекс резко пошел на спад и уже 6 числа составил 2,8 балла. В минувшие выходные, 11 и 12 апреля, ярослацы в основном сидели дома – индекс самоизоляции был 3,4 и 3,6 балла соответственно. В понедельник он снова упал, люди вышли на работу.

А власти тем временем не продолжают информировать ярославцев о необходимости находиться дома и не покидать квартиры без веских причин. На данный момент у 27 человек в регионе подтвержден COVID-19, семеро из них уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославским школьникам и студентам с льготами выдают продуктовые наборы
Пациенты ярославских больниц сами должны обеспечивать себя средствами защиты
В Ярославле сказали, когда перекроют участок Тутаевского шоссе
В Кузнечихе сотрудники ДПС стреляли по колесам автомобиля пьяного гонщика
В Ярославле снизился индекс самоизоляции
В Гаврилов-Ямском районе у четырех медработников условно-положительные тесты на COVID-19
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
В Рыбинске изменится маршрут автобуса №15
В Ярославле на карантин закрыли отделение в соловьевской больнице
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 14 апреля: выздоровел еще один человек
Животные хотят кушать: дельфинарий просит ярославцев о помощи
Ярославцы на прямой линии смогут узнать все о коммуналке
В Ярославле сотрудники МЧС продезинфицировали Московский вокзал
На Добрынинском мосту в Ярославле закроют движение
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack