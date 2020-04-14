В Ярославле снизился индекс самоизоляции
14 апреля индекс самоизоляции в Ярославле, по оценке Яндекса, составил 2,5 балла. Это означает, что на улице много людей.
Своего максимального показателя индекс самоизоляции в областном центре достиг 5 апреля и составил ровно 4 балла по пятибалльной системе, когда на улицах практически нет народа.
После 5 апреля индекс резко пошел на спад и уже 6 числа составил 2,8 балла. В минувшие выходные, 11 и 12 апреля, ярослацы в основном сидели дома – индекс самоизоляции был 3,4 и 3,6 балла соответственно. В понедельник он снова упал, люди вышли на работу.
А власти тем временем не продолжают информировать ярославцев о необходимости находиться дома и не покидать квартиры без веских причин. На данный момент у 27 человек в регионе подтвержден COVID-19, семеро из них уже выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU