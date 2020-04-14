В Ярославле снизился индекс самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T13:47:24+03:00

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14 апреля индекс самоизоляции в Ярославле, по оценке Яндекса, составил 2,5 балла. Это означает, что на улице много людей.

Своего максимального показателя индекс самоизоляции в областном центре достиг 5 апреля и составил ровно 4 балла по пятибалльной системе, когда на улицах практически нет народа.

После 5 апреля индекс резко пошел на спад и уже 6 числа составил 2,8 балла. В минувшие выходные, 11 и 12 апреля, ярослацы в основном сидели дома – индекс самоизоляции был 3,4 и 3,6 балла соответственно. В понедельник он снова упал, люди вышли на работу.

А власти тем временем не продолжают информировать ярославцев о необходимости находиться дома и не покидать квартиры без веских причин. На данный момент у 27 человек в регионе подтвержден COVID-19, семеро из них уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU