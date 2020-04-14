В Ярославле на карантин закрыли отделение в соловьевской больнице
Сегодня, 14 апреля, в Ярославле на карантин закрывается одно из травматологических отделений больницы имени Соловьева. На данный момент там находятся 8 пациентов и 11 сотрудников.
- Все пациенты продолжат получать необходимое лечение. Те, у кого выявлены сомнительные анализы на коронавирус, переведены в перепрофилированный госпиталь ветеранов войн, - сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.
Напомним, что на прошлой неделе на карантин уже были закрыты пульмонологическое отделение больницы №2 и терапевтическое отделение больницы №3.
- Сегодня региональная система здравоохранения приняла серьезный вызов. Несмотря на то, что в Ярославской области не критичная ситуация, это не дает нам права расслабляться. Много говорится о недостаточной обеспеченности средствами защиты медицинских работников. Бесспорно, были трудности. Но мы делаем все возможное для того, чтобы максимально обезопасить медицинский персонал и пациентов. Задействованы все силы области, нам помогает федерация, в стороне не стоят и предприниматели, - рассказал глава депздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU