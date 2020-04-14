В Ярославле на карантин закрыли отделение в соловьевской больнице

14 Апр 2020 2020-04-14T11:58:32+03:00

Таким образом, в областном центре на карантин ушли три отделения в трех больницах

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Сегодня, 14 апреля, в Ярославле на карантин закрывается одно из травматологических отделений больницы имени Соловьева. На данный момент там находятся 8 пациентов и 11 сотрудников.

- Все пациенты продолжат получать необходимое лечение. Те, у кого выявлены сомнительные анализы на коронавирус, переведены в перепрофилированный госпиталь ветеранов войн, - сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Напомним, что на прошлой неделе на карантин уже были закрыты пульмонологическое отделение больницы №2 и терапевтическое отделение больницы №3.

- Сегодня региональная система здравоохранения приняла серьезный вызов. Несмотря на то, что в Ярославской области не критичная ситуация, это не дает нам права расслабляться. Много говорится о недостаточной обеспеченности средствами защиты медицинских работников. Бесспорно, были трудности. Но мы делаем все возможное для того, чтобы максимально обезопасить медицинский персонал и пациентов. Задействованы все силы области, нам помогает федерация, в стороне не стоят и предприниматели, - рассказал глава депздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU