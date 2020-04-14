В Гаврилов-Ямском районе у четырех медработников условно-положительные тесты на COVID-19
В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области зарегистрировано четыре условно-положительных анализа на коронавирус. Все анализы взяты у медицинских работников, сейчас они результаты отправлены в Москву дл подтверждения.
- Их состояние характеризуется как средней степени тяжести, болезнь протекает с высокой температурой и другими симптомами ОРВИ, - рассказал главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев. – На дезинфекцию закрыто детское отделение поликлиники районной больниц, где они работали. У всех пациентов и врачей взяты анализы на наличие вируса.
Уточняется, что в местах проживания этих людей будут проведены дезинфекционные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU