2020-04-14T12:57:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Гаврилов-Ямском районе у четырех медработников условно-положительные тесты на COVID-19

Все анализы отправлены для подтверждения в Москву
Полина ЗАЙЦЕВА
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Болезнь у медработников протекает с высокой температурой и другими симптомами ОРВИ.Болезнь у медработников протекает с высокой температурой и другими симптомами ОРВИ.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области зарегистрировано четыре условно-положительных анализа на коронавирус. Все анализы взяты у медицинских работников, сейчас они результаты отправлены в Москву дл подтверждения.

- Их состояние характеризуется как средней степени тяжести, болезнь протекает с высокой температурой и другими симптомами ОРВИ, - рассказал главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев. – На дезинфекцию закрыто детское отделение поликлиники районной больниц, где они работали. У всех пациентов и врачей взяты анализы на наличие вируса.

Уточняется, что в местах проживания этих людей будут проведены дезинфекционные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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