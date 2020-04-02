За нарушение карантинного режима ярославцам грозит до 300 тысяч штрафа
Ярославцам, которые не соблюдают режим карантина, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом стало известно из приказа Владимира Путина. Согласно документу, если человек просто нарушил карантин в условиях угрозы распространения COVID-19, ему грозит штраф до от 15 до 40 тысяч рублей.
- Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, - уточнили в правительстве Ярославской области.
Если указанные правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, то штраф может вырасти до 500 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU