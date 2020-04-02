2020-04-02T12:10:57+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушение карантинного режима ярославцам грозит до 300 тысяч штрафа

Об этом сообщили в правительстве региона
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославцам, которые не соблюдают режим карантина, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом стало известно из приказа Владимира Путина. Согласно документу, если человек просто нарушил карантин в условиях угрозы распространения COVID-19, ему грозит штраф до от 15 до 40 тысяч рублей.

- Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Если указанные правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, то штраф может вырасти до 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский хлебозавод №4 не выплачивал зарплату работнику
Воздушный крестный ход: Ярославскую область облетели с чудотворной иконой
Ярэнерго обеспечило надежность электроснабжения госпиталя ветеранов
В рыбинской колонии открыли цех по изготовлению противопожарных покрывал
В Ярославле осудили автомобилиста, который не пропустил скорую помощь
В Рыбинске пьяная девушка, не желавшая выходить из такси, ударила полицейских
Ольга Конюхова назначена директором территориального офиса Росбанка в Ярославле
Коронавирус в Ярославской области на 2 апреля: еще 9 проб дали сомнительный результат
За нарушение карантинного режима ярославцам грозит до 300 тысяч штрафа
В Угличе «адвокат» убедил мужчину перевести ему на счёт 343 тысячи рублей
Жители Ярославской области смогут встать на биржу труда после окончания нерабочей недели
В Ярославле задержали «закладчика»: у него нашли 60 свертков с наркотиками
В Ярославской области строят первый модульный детский сад
В Ярославской области временно отменят часть пригородных поездов
В Ярославле усилили дезинфекцию подъездов многоквартирных домов
В Ярославской области ЗАГСы переходят на новый режим работы
Убили и сожгли: в Ярославле задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек. Видео
Со 2 апреля в Ярославле изменится расписание общественного транспорта
Больницы Ярославской области временно приостанавливают плановый прием
Прокуратура Ярославля предупреждает жителей о росте мошенничества из-за коронавируса
Сухой закон во время режима самоизоляции: в Ярославле предложили запретить продажу алкоголя