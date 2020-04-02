За нарушение карантинного режима ярославцам грозит до 300 тысяч штрафа

2 Апр 2020 2020-04-02T12:10:57+03:00

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Ярославцам, которые не соблюдают режим карантина, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом стало известно из приказа Владимира Путина. Согласно документу, если человек просто нарушил карантин в условиях угрозы распространения COVID-19, ему грозит штраф до от 15 до 40 тысяч рублей.

- Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Если указанные правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, то штраф может вырасти до 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU