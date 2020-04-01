Всем ярославским пенсионерам пенсии и пособия принесут домой

1 Апр 2020 2020-04-01T14:15:24+03:00

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Пять процентов ярославцев до сих пор приходят на почту, чтобы получить различные выплаты.

В апреле этого делать не придется - почтальоны принесут пенсии и другие социальные пособия домой. Доставка, как сообщает пресс-служба Почты России по Ярославской области, начнется с 4 апреля, то есть, с субботы.

Напомним, что со 2 апреля отделения Почты России снова откроются. До этого дня они были закрыты для клиентов.

Кроме того, по телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Ярославской

области могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости, которые продаются в отделениях связи. Также можно пригласить домой почтальона и при помощи мобильного почтово-кассового терминала оплатить услуги ЖКХ, телефон или оформить подписку на газету. Для пенсионеров эта услуга бесплатна.

ИСТОЧНИК KP.RU