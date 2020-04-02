Помощь одиноким пенсионерам во время самоизоляции: куда звонить в Ярославле
Ярославские пенсионеры, которые сейчас находятся на самоизоляции, могут обратиться за помощью к волонтерам или социальным работникам.
Горячую линию помощи одиноким людям старше 60 лет и маломобильным жителям организовал Общероссийский народный фронт. Оставить заявку на доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, а также оплату коммунальных услуг можно по телефону 8-800-200-34-11 (круглосуточно).
Кроме того, за помощью можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.
Заявки принимаются по телефонам:
- Дзержинский район (4852) 54-19-29;
- Заволжский район (4852) 74-19-34;
- Кировский район (4852) 72-09-31;
- Красноперекопский район (4852) 94-38-13;
- Ленинский район (4852) 71-50-83;
- Фрунзенский район (4852) 42-22-42.
В каждом районе области также работает единый социальный телефон. Узнать номер своего района можно на сайте областного департамента труда и социальной поддержки населения.
ИСТОЧНИК KP.RU