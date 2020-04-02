2020-04-02T15:43:39+03:00
Общество

Помощь одиноким пенсионерам во время самоизоляции: куда звонить в Ярославле

Пожилым людям помогут волонтеры и социальные работники
Светлана Крутикова
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Волонтеры привезут продукты, лекарства и товары первой необходимостиВолонтеры привезут продукты, лекарства и товары первой необходимостиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославские пенсионеры, которые сейчас находятся на самоизоляции, могут обратиться за помощью к волонтерам или социальным работникам.

Горячую линию помощи одиноким людям старше 60 лет и маломобильным жителям организовал Общероссийский народный фронт. Оставить заявку на доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, а также оплату коммунальных услуг можно по телефону 8-800-200-34-11 (круглосуточно).

Кроме того, за помощью можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Заявки принимаются по телефонам:

- Дзержинский район (4852) 54-19-29;

- Заволжский район (4852) 74-19-34;

- Кировский район (4852) 72-09-31;

- Красноперекопский район (4852) 94-38-13;

- Ленинский район (4852) 71-50-83;

- Фрунзенский район (4852) 42-22-42.

В каждом районе области также работает единый социальный телефон. Узнать номер своего района можно на сайте областного департамента труда и социальной поддержки населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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