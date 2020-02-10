Глыбы льда и ледовые "юбочки": каким стал Ярославль после паводков
После того, как уровень воды в Волге наконец-то упал, горожане стали фотографировать следы минувшего паводка: ледяные «юбочки» на деревьях, обледенелые заборы на набережной и огромные глыбы льда в прибрежных зонах. Кстати, сердцу города – Стрелке – наводнение тоже нанесло большой ущерб. И теперь власти Ярославля готовы предъявить иск к организациям, допустившим затопление. Кто-то же должен оплачивать ущерб, нанесенный жителям и муниципальной собственности.
А пока наслаждайтесь фотоподборкой нашей редакции.
ФОТО: Антон Эхов
ФОТО: Глеб Смирнов
ФОТО: Ирина Павлова
ФОТО: Екатерина Козырева-Мишина
ФОТО: Надежда Дундукова
ФОТО: Наталья Кирильчук
ИСТОЧНИК KP.RU