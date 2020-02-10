2020-02-10T10:56:37+03:00
Общество

Мэрия Ярославля может предъявить иск к организациям, допустившим затопление

Ущерб нанесен и муниципальной собственности, и простым ярославцам
Полина Вачнадзе
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Вышедшая из берегов Волга успела натворить делВышедшая из берегов Волга успела натворить делФото: Полина Вачнадзе
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Сегодня, 10 февраля, на общегородском заседании в мэрии Ярославля обсудили проблему затопления областного центра.

- 7 февраля наблюдалось резкое повышение воды до отметки 87,9 метров по БС. Путем регулирования сбросов в Рыбинском и Нижегородском узлах в настоящее время уровень воды удалось стабилизировать, наблюдается тенденция к его снижению. На сегодняшний день уровень составляет 86,25 метров по БС, - сказал начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии Ярославля Алексей Чикалев.

Вышедшая из берегов Волга успела натворить дел. Затоплены многие садоводческие товарищества, дороги, набережная. С предложением предъявить иск о возмещении материального ущерба виновным организациям выступил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

- Мы считаем, что пора подсчитывать убытки муниципальной собственности для подготовки материального иска к организациям, которые допустили аварийную обстановку. Чтобы в дальнейшем этим организациям было неповадно сбрасывать неконтролируемые объемы воды ради коммерческой выгоды. Ущерб не только муниципальный, многие жители Ярославля понесли материальный ущерб, причем, значительный, - отметил Анатолий Упадышев.

Первый заместитель мэра города Алла Кибец пообещала обсудить это предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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