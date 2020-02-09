2020-02-09T13:17:17+03:00
Общество

Новые данные: уровень воды в Волге в Ярославле снизился больше, чем на метр

Вода уходит в Ярославском, Тутаевском и Некрасовском районах
Полина Вачнадзе
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На данный момент уровень воды составляет 86,56 метров БСНа данный момент уровень воды составляет 86,56 метров БСФото: Полина Вачнадзе
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За прошедшие сутки, по данным Главного Управления МЧС по Ярославской области, уровень воды в Волге в районе Ярославля снизился больше, чем на метр. На данный момент он составляет 86,56 метров БС. Для областного центра критическая отметка - 88 метров БС. Если бы она была достигнута, в зону подтопления попали бы 37 жилых домов на Тормозном шоссе, Ярославский судостроительный завод и Речной порт. В Рыбинске, если бы уровень поднялся до 90 м БС, подтопило бы четыре жилых дома на улице Пилоставная, где живут 143 человека из них 28 – дети.

Но большая вода, судя по всему, уходит. Положительная динамика также наблюдается в Ярославском, Тутаевском и Некрасовском районах. Все тепло- и водоснабжающие системы работают без сбоев.

Напомним, специалисты, исследовав ледяные заторы, пришли к выводу, что механическое воздействие на них нежелательно, так как может привести к непредсказуемым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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