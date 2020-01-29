Мучителям избитого в ярославской колонии заключенного дали условные сроки

29 января в Заволжском районном суде Ярославля состоялось судебное заседание по делу об избиениях в Ярославской исправительной колонии № 1. На скамье подсудимых – бывшие младшие инспекторы безопасности 29-летний Роман Оныпа и 34-летний Владислав Писаревский. ФСИНовцев обвиняли в том, что в декабре 2016 года со своим начальником Максимом Яблоковым они избили заключенного Хасдина Муртазалиева, который в числе других был этапирован в колонию. Яблоков получил три с половиной года колонии.

А вот его подчиненным, превысившим полномочия по приказу – именно на этом базировалась тактика защиты – повезло больше: суд назначил им по четыре года условно с лишением занимать определенные должности два с половиной года.

- Я связалась с Хасдином, сообщила, какой приговор был вынесен, - рассказала адвокат Ирина Бирюкова. – Он не доволен приговором, считает чрезмерно мягим, а наказание должно быть реальным. Поэтому мы будем обжаловать приговор.

Отметим, реальный срок предлагал назначить и прокурор.

Напомним, в июле 2018 года в сеть попало видео, на котором сотрудники ИК-1 толпой истязают заключенного Евгения Макарова. После того, как скандальные данные были опубликованы, в исправительных учреждениях начались обыски и проверки, последовала череда задержаний.

Дело Макарова дало старт множеству новых дел о пытках и избиениях в колониях, в том числе – делу Муртазалиева.