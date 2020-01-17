Избил заключенных: Суд приговорил бывшего инспектора отдела безопасности ярославской ИК-1 Максима Яблокова к реальному сроку
Сегодня, 17 января, в Заволжском районном суде огласили приговор бывшему инспектору отдела безопасности ярославской ИК-1 Максиму Яблокову. Заседание он провел в клетке, в то время как потерпевший от его действий заключенный Хасдин Муртазалиев, отбывающий наказание до сих пор( должен освободиться через два дня), находился на скамье рядом с адвокатом Ириной Бирюковой.
- Максим Яблоков - один из наиболее активных участников пыток заключенного Евгения Макарова, - отметили в «Общественном вердикте».
Во время заседания Яблоков возражал против съемки, утверждая, что СМИ порочат его честь и достоинство, однако, в этом ему было отказано.
В суде обвиняемый дал показания, из которых следует, что указание о применении насилия в отношении осуждённых он получил от Игита Михайлова, заместителя начальника колонии. Кроме того, он активно сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.
Адвокат бывшего фсиновца просил для своего максимального снисхождения, но этого не случилось. С учетом всех отягчающих и всех смягчающих обстоятельств, суд назначил Яблокову три с половиной года исправительной колонии. При этом ,его не лишили звания, но запретили занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий на срок 3 года
ИСТОЧНИК KP.RU