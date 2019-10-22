В Ростове Великом прощаются с детьми, погибшими во время пожара

В Ростове Великом проходит прощание с двумя малышами, которые погибли во время пожара ранним утром в субботу. Напомним, что трагедия, случившаяся в городе, унесла жизни семерых человек, в том числе пятерых детей от 1,5 до 6 лет. Три человека сейчас находятся в больнице, среди них и мама ребят, которых похоронят сегодня. Женщина в тяжелом состоянии, о том, что ее дети погибли, ей пока не сказали.

Уже через сутки после случившегося сообщили, что причиной возгорания стал поджог. ФОТО: правительство Ярославской области

Прощание с остальными жертвами трагедии пройдет через несколько дней. Следственным органам необходимо провести генетические экспертизы.

Среди погибших – молодая мама и три ее дочери: годовалая малышка и девочки 2-х и 6-и лет. Отец семейства успел выпрыгнуть из окна, должен был принимать внизу детей, но супруга, видимо, надышавшись угарным газом, не смогла передать малышей. Сейчас мужчина находится в больнице, врачи успокаивают его как могут.

Уже через сутки после случившегося сообщили, что причиной возгорания стал поджог, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Подозреваемый, 37-летний местный житель Александр Комаров, вчера был заключен под стражу.

- Комаровым совершено крайне опасное преступление с особым цинизмом, который выразился в безразличном отношении к человеческим жизням. По части 2 статьи 105 УК РФ ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, - сказал начальник отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Ярославской области Дмитрий Дьчков.

По словам подозреваемого, поджог он совершил из-за школьной ссоры сына и мальчишки, живущего в злополучном доме. Следственное управление СКР по Ярославской области опубликовало фрагмент допроса мужчины. О том, как все произошло, он рассказывал довольно невнятно.

- Спустился по лестнице к машине, взял зажигалку. Она в куртке была. Поднялся. Поджег. Были сильно пьян, - говорит Комаров.

Всем пострадавшим окажут помощь из резервного фонда правительства региона. ФОТО: правительство Ярославской области

В социальных сетях ярославцы требуют самой жесткой расправы над подозреваемым.

- На кол его и поджечь! Вот когда у нас в стране будут действовать такие меры, тогда не по пьяни, и никак не взбредет в голову так поступить, - пишут в соцсетях.

Сегодня, 22 октября, в Ярославской области объявлен день траура по погибшим. На территории всего региона приспущены флаги, на телевидении, радио и в учреждениях культуры отменены развлекательные программы.

Всем пострадавшим в пожаре окажут помощь из резервного фонда правительства Ярославской области. Каждому будет выплачено по 100 тысяч рублей. Также по 100 тысяч получат собственники, зарегистрированные в сгоревшем доме на момент трагедии. Такую же сумму заплатят родственникам за каждого погибшего.

- На первоочередные нужды в течение10 дней также предусмотрена выплата в размере одного прожиточного минимума. Жителям дома, здоровью которых причинен вред, выплатят прожиточный минимум в двукратном размере, - сообщили в правительстве области.