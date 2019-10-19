2019-10-19T09:55:29+03:00
Происшествия

Трагедия в Ростове: появилось видео пожара, унесшего жизни пятерых детей

На улице Ленинской сгорел восьмиквартирный дом
Роман РЫЖИКОВ
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На месте работают специалистыНа месте работают специалисты
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Число жертв трагедии в Ростове выросло до семи. Пожар на улице Ленинской унес жизни, в том числе, пятерых детей. Многоквартирный дом вспыхнул ранним утром 19 октября. С пламенем на площади 600 квадратных метров боролись пять пожарных машин и 16 человек. Однако страшных последствий избежать не удалось.

- Двое детей – совсем крохи. Их на лицу вытащили, а спасти не смогли. – рассказала Жанна Костырева. Ее дочь стала свидетелем трагедии. - Одному, может, два, другому – четыре года ребеночку. Маму, кажется, в больницу увезли.

В распоряжении КП-Ярославль появилось видео страшного пожара.

На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU

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