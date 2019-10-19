Трагедия в Ростове: появилось видео пожара, унесшего жизни пятерых детей
Число жертв трагедии в Ростове выросло до семи. Пожар на улице Ленинской унес жизни, в том числе, пятерых детей. Многоквартирный дом вспыхнул ранним утром 19 октября. С пламенем на площади 600 квадратных метров боролись пять пожарных машин и 16 человек. Однако страшных последствий избежать не удалось.
- Двое детей – совсем крохи. Их на лицу вытащили, а спасти не смогли. – рассказала Жанна Костырева. Ее дочь стала свидетелем трагедии. - Одному, может, два, другому – четыре года ребеночку. Маму, кажется, в больницу увезли.
В распоряжении КП-Ярославль появилось видео страшного пожара.
На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13
ИСТОЧНИК KP.RU