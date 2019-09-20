Пюрешка с котлеткой – вопрос национальной безопасности. Дегустируем школьное меню

Все помнят пюрешку с котлеткой из школьной столовой? А пиццу? Сосиску в тесте? Гастрономические воспоминания о большой перемене и доброй/злой буфетчице всегда навеивают ностальгию и, признаться честно, заставляют желудок урчать.

Сегодня вопрос школьного питания стоит очень остро. Родители требуют прозрачности, дети саботируют процесс, выкладывая фото принесенных с собой червяков в супе, которые позже смакуют СМИ, чиновники собирают круглые столы и пресс-конференции... Пожалуй, не болит голова только у добросовестных поставщиков.

На днях столовая ярославской школы № 21 накормила родителей и журналистов тем же, чем питаются ученики. На дне открытых дверей не оказалось ожидаемых кулинарных изысков. Все было просто: макарошки с гуляшом, пюрешка с рыбной котлеткой, запеканочка и цикорий – три варианты школьных завтраков. Просто, но очень вкусно. То, что нужно голодному журналисту в конце рабочего дня.

- Попробуйте вот это! – приветливая буфетчица в белоснежном халате, целлофановых перчатках и поварской шапочке посоветовала начать с гуляша. – Детки всегда доедают!

Те самые вкусные макарошки для тех, кто скучает по школьной столовойФото: Роман РЫЖИКОВ

И я последовал примеру школьников, уничтожив порцию молниеносно. Тепло, в меру солено, мяса столько же, сколько макарон – хватило, чтобы наестся 25-летнему мужчине со скромным аппетитом и пойти за добавкой.

Дальше в ход пошло пюре с котлеткой и огурчиком. Если вы помните этот вкус из детства, то он не требует описания. Если вы сглотнули слюну, можно расслабиться. Дальше постная статистика.

Вся продукция, которая претендует оказаться на школьных столах, проходит строгий контроль. Если с продуктами все в порядке, с поставщиком заключает договор комбинат социального питания. Проверяют и уже готовые блюда – дети должны получать не только необходимый набор БЖУ, но и вкусную пищу.

Пюрешка с котлеткой - пища боговФото: Роман РЫЖИКОВ

Вопрос вкуса – отдельная тема. Многие родители, отправляя свое чадо в школу, естественно и справедливо требуют, чтобы их дети были накормлены. При этом, взрослые часто забывают, как их нехочухи воротят нос от домашней еды. И если за семейным столом на привереду можно повлиять, то в школьной столовой тратить на это время просто не допустимо.

Вопрос времени – еще один камень преткновения. Большая перемена – 20 минут. Не так уж и много, чтобы школа организовала питание, а дети тщательно все пережевали. На помощь приходит бесконтактная система оплаты. Пока этой фишкой пользуются только 600 семей, но ее плюсах можно говорить смело уже сейчас.

Во-первых, это быстро. Детям в буфете не нужно считать деньги, а сотрудникам – сдачу. Из этого следует второй плюс: исчезает необходимость трогать грязные наличные перед едой. Кроме того, родители могут проконтролировать, на что конкретно школьники тратят деньги. Теперь у любителей чипсов и энергетиков не будет возможности купить себе гадости. Жаль только, что не получится сэкономить на школьных обедах на подарок маме с папой. Да и старшеклассники не смогут променять школьную пиццу на бутылку.

Кстати, о старшеклассниках. Согласитесь, довольно сложно накормить взрослого детину за те же деньги, что и первоклашку? Отсюда и повышение цен на питание. Изменение меню для школьников разных возрастов сейчас обсуждается на федеральном уровне.

Про цены нужно тоже сказать отдельно. Сегодня школьный обед стоит дешевле пачки сигарет. Так вот, когда сигареты, которые очень вредны здоровью, дорожают, люди, как правило, не бросают пагубную привычку и не переходят на самосад. Почему же, когда речь идет о здоровье детей и о качественном комплексном питании, это вызывает столько негодования?

Вообще, говоря о школьном питании, надо понимать, что это, если не вопрос национальной безопасности – именно так его окрестили на пресс-конференции, прошедшей накануне, то точно то, что нельзя оставлять без внимания. Ребенок проводит за учебной скамьей 15 лет, от первого класса, до последнего курса университета. За это время формируется не только культура питания, которая, кстати, берет истоки из семьи, но и организм человека. Поэтому так важно, чтобы за детским меню следили не только контролирующие органы, но и родители, и сами дети.Но давайте отвлечемся от размышлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, и вернемся к тому, с чего начали. В этом году ярославских школьников ждут новинки не только в организационном плане, но и на столах. Так, школьники будут (или нет) кушать пудинги, овощное рагу, рыбные котлеты и даже бутерброды с селедкой. Видимо, ими придется закусывать цикорий, который вызвал шквал эмоций у всех на прошлой неделе. В меню станет намного меньше ненавистных детям риса и гречи. Так решили, проведя анкетирование среди учеников и их родителей.