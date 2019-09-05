В ярославской школе детям дали суп с червями

Прецедентные кадры появились в группе «Подслушано в Ярославле» Вконтакте. Фото выложила девушка. Сфотографировал обед одноклассник ее брата. Мальчики учатся в шестом классе ярославской школы №21, которая находится во Фрунзенском районе.

В комментарии к посту тут же набежали юмористы. Там появились стандартные шутки про пользу белковой еды, вьетнамский обед в русской школе и, что неплохо было бы покормить супчиком педсостав образовательного учреждения во главе с директором.

В школе ответили, что узнали о случившемся из социальных сетей, и пока не понимают, как реагировать на прецедент.

Комбинат Социального питания, который поставляет еду в соцучреждения города, прокомментировал ситуацию.

– Такой случай уже был в том году в другой ярославской школе. Все раздули скандал, мы организовали проверку, а потом ребенок сказал, что просто пошутил, – устало отвечает генеральный директор комбината Владимир Руденко. – Дети просто хотели «хайпа».

В этот раз без проверки тоже не обошлось. В школе уже работает пищевая лаборатория и санитарные врачи.

Кстати, червяки, которые нашли в супе, напоминают тех, что обычно «живут» в сухофруктах, но супчик был рыбный.