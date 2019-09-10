2019-09-10T15:47:19+03:00
Общество

«Чуть не стошнило»: ярославские школьники сфотографировали в столовой ужасный напиток

Екатерина РЯБЦЕВА
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Странный осадок похож на сухое или прокисшее молоко/ФОТО: "Жесть Ярославль" ВконтактеСтранный осадок похож на сухое или прокисшее молоко/ФОТО: "Жесть Ярославль" Вконтакте
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В ярославской школе случился очередной скандал. Пользователи выложили в соцсети фотографию непривлекательного на вид детского завтрака, где большое внимание привлек напиток.

– Даже не представлю, что это такое. Но, по словам детей, их чуть не стошнило от одного вида, – подписала свой пост анонимная подписчица паблика.

В стакане, действительно, присутствует непонятный осадок белого цвета.

Кто-то предположил, что это неразмешанное сухое молоко, а некоторые родители разглядели на фото несвежий свернувшийся молочный продукт.

На самом деле, ученики пили в тот день новый напиток из цикория, который разработали специально для образовательных учреждений.

Обсуждение в комментариях к посту коснулось и ценообразования.

– Все хотят, чтобы детей за 50 рублей мраморной говядиной кормили, – возмущается Дмитрий. – Сделай людям дешево – осудят за качество, а предложи стейк семги – скажут, что дорого. Золотой середины нет, недовольные будут всегда. А если говорить о качестве сырья, так это не школа поставляет продукты, она всего лишь их готовит, тут вопрос к поставщикам питания.

На комбинате Социального питания уверены, что второй случай за неделю – это не случайность, а настоящая травля организации.

– Вы же понимаете, что цикорий – это вторые черви в супе, – почти срывается на крик безысходности председатель совета директоров комбината Мария Тураева. – Мы обзвонили все школы, и нигде не было жалоб и прецедентов. На прошлой неделе все носились, нервничали, прокуратура приехала… И вот опять. Ну откуда черви могли появится в рыбном супе?

Комбинат Социального питания решил провести дегустацию блюд и напитков из школьного меню, и пообещал пригласить КП-Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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