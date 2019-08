«Пир на Волге» - 2019: полная программа фестиваля в Ярославле

17 августа в Ярославле пройдет уже полюбившийся горожанам и туристам городской пикник «Пир на Волге». Гастрономический фестиваль стартует в четвертый раз. Традиционно он пройдет на ярославской Стрелке. Звездными гостями в этом году станут автор гастрономического видеоблога «Съедобное-несъедобное» Михаил Ширвиндт и знаменитая программа Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». А распорядителем праздника назначена актриса Елена Панова, которая сыграла маму Лору в одноименном сериале. Примечательно, что снимали кино в Ярославле. Так что Елена уже прикипела душой к нашему городу. И, как всегда, посетителей будет ждать море еды, напитков и развлечений.

Винный джем, лимонад из горошка и 1000-литровый котел с ухой

Для посетителей откроется более 70 точек со съестным. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. В меню пикника – бургеры, пицца, шашлыки, выпечка, блины, блюда на гриле, суши, сыры, мед, ореховый туррон, винный джем, пастила, питные меды, вареные раки, спиральные чипсы, хот-доги. Будут даже лимонад из зеленого горошка, гавайское рыбное блюдо поке, китайские пирожки на пару бао. И гвоздь праздника – 1000-литровый котел с ярославской ухой из стерляди, судака, окуня.

Особое место займет правильное питание, кухня для веганов и всех поклонников здорового образа жизни. А ХК «Локомотив» собирается представить новинку — свое фирменное мороженое «Мо Локо».

Фешен-показы, кино и бег с женой наперевес

Где хлеб, там и зрелища. Гости праздника могут стать зрителями и участниками кулинарных мастер-классов и батлов между поварами-любителями в лице политиков, блогеров, хоккеистов и признанными мастерами.

Как и в прошлом году на фестивале пройдет Свадебный пир. В его рамках в 11.30 несколько ярославских пар на глазах у всех гостей свяжут себя узами брака. Ярким событием пикника должен стать мини-фестиваль воздушных змеев «Выше неба». Сотня воздушных змеев взмоет над Стрелкой в 13.00, превратив ее в настоящую сказочную страну.

Впервые в этом году откроется бьюти-зона. Здесь можно будет сделать укладку или макияж. А ярославские дизайнеры продемонстрируют свои модные коллекции на фешен-показах. Для любителей экстрима проведут забеги с женами на плечах - с 14 до 16 часов.

Новинкой этого года станет лекторий «Мое дело». Здесь все желающие могут услышать советы предпринимателей о том, как добиться успеха, взять на вооружение опыт тех, у кого получилось организовать свое прибыльное дело. Работать он будет с 10.00 до 18.20.

Вечером с 20 до 22 часов пройдет международный фестиваль уличного кино. Зрителям покажут лучшие российские короткометражные картины, вышедшие за последний год. Проголосовать за понравившуюся можно будет с помощью фонарика на мобильном телефоне.

Для детей – отдельная программа

На «Пире на Волге» впервые откроется отдельная детская зона. На территории поставят отдельную детскую сцену. Ребятню ждут игры, конкурсы, развлечения. Здесь даже организуют детский сад с батутом, игротекой, сухим бассейном для детей от 5 лет. Но он будет платным.

Музыкальный пир

Пир будет сопровождать зажигательная музыкальная программа. С 11 до 22 часов на площадке пикника нон-стоп будут греметь хиты прославленных ярославских бэндов, среди которых Panna Cotta, «Бунт! Бунт!», The Hollywoods, «Пистолеты» и, конечно, «Волков Бэнд». А в середине дня Стрелку вновь сотрясет Rock-n-Mob. Более 200 музыкантов со всей страны вместе исполнят шесть суперхитов: Queen - I want to break free; Rammstein - Du Hast; «Кино» – «Дальше действовать будем мы»; Roxette - Sleeping in My Car; Foo Fighters - Best of You; The Оffspring - The Kids Aren't Alright.

КСТАТИ

На «Пикнике на Волге» установлена ценовая планка на угощения. Все они будут стоить не дорже 300 рублей. При этом организаторы просят гостей иметь с собой наличные деньги. Карты приниматься будут, но из-за недостаточно хорошего качества связи, не исключены перебои с безналичными платежами.

ВАЖНО!

На фестивале в этом году декларируется отказ от пластиковой посуды. Это не значит, что ее не будет совсем. Но количество такой посуды будут стараться свести к минимуму. При этом будет стоять отдельный контейнер для пластиковых бутылок, которые будут перерабатывать здесь же, на фестивале.

На время праздника будет ограничено движение в центре. Где можно оставить машину.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ПИР НА ВОЛГЕ» - 2019

10.00

- Комплекс упражнений при остеохондрозе

- Командный чемпионат «Король гриля»

- Кулинарные битвы

- Кулинарные мастер-классы «Рецепты семейного счастья»

- Лекторий «Пира на Волге»/Форум «Мое дело»

- Модный показ. Магазин стильной женской и мужской одежды ведущих корейских производителей Martini Concept Club

- Печем песочное печенье

- Футбольные мастер-классы от клубов «ФУТБОЛЕНД» и МФК «ДЕМИУРГ» для детей 3-4 лет

- Шеф-челлендж: соревнование профессионалов и любителей

11.00

- Готовим пиццу

- Детская анимационная программа; фотозона

- Интерактивная программа от музея «Карабиха»

- Мастер-класс по моделированию и раскрашиванию мини-города от Шоу-макета «Золотое кольцо»

- Мастер-класс по росписи изразца

- Мастер-классы по созданию мультфильмов «Вкусные истории» от «Кухня ТВ» и центра «Перспектива»

- Печем песочное печенье

- Поедание хот-догов на скорость «Съешь меня, я горячий»

- Работает Детский сад

- Силовая тренировка с фитнес-резинками

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

- Танцевальный флэшмоб с мишкой Бояр и розыгрыш призов

- Чемпионат по барбекю «Король гриля» , мастер-класс от Короля гриля Ивана МаэстроБарбекю, гриль мастера, фудблогера (Москва)

11.10

- Студия пилатеса и растяжки

11.30

- Перетягивание сосичного каната «Это моя сосиска!»

- Свадебный пир: чествуем молодоженов всем «Пиром»!

- Футбольные мастер-классы от клубов «ФУТБОЛЕНД» и МФК «ДЕМИУРГ» для детей 4-5 лет

11.45

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

11.50

- Тренировки с фитнес-клубом

12.00

- Автограф- и фото- сессия с игроками ХК «Локомотив»

- Готовим пиццу

- Дегустация снеков

- Детская анимационная программа; фотозона

- Интерактивная программа от музея «Карабиха»

- Квест-экскурсия «В поисках утраченного города»

- Мастер-класс по изготовлению открытки «Привет из Ярославля»

- Мастер-класс по моделированию и раскрашиванию мини-города от Шоу-макета «Золотое кольцо»

- Мастер-классы по росписи пряников мастерской «Пряничный домик»

- Мастер-классы по созданию мультфильмов «Вкусные истории» | «Кухня ТВ» и центр «Перспектива»

- Образовательный проект «Пивной сомелье»

- Печем песочное печенье

- Поедание хот-догов на скорость «Съешь меня, я горячий»

- Работает Детский сад

- Танцевальный флэшмоб с мишкой Бояр и розыгрыш призов

12.30

- Перетягивание сосисочного каната «Это моя сосиска!»

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

- Церемония открытия Городского Пикника «Пир на Волге».

12.40

- I Кулинарная битва: Мэр города Ярославля Владимир ВОЛКОВ vs Григорий МОСИН, бренд-шеф «Пира на Волге», признанный король гриля (Москва)

13.00

- 1 тур Чемпионата по барбекю «Король гриля»

- Выступление группы Summer Band

- Готовим пиццу

- Дегустация снеков

- Детская анимационная программа; фотозона.

- Интерактивная программа от музея «Карабиха»

- Мастер-класс от поваров ресторана La Brasserie «Модерн» - «Цыпленок в пиве»

- Мастер-класс по моделированию и раскрашиванию мини-города от Шоу-макета «Золотое кольцо»

- Мастер-класс по росписи изразца

- Мастер-классы по росписи пряников мастерской «Пряничный домик»

- Минифестиваль воздушных змеев «Выше неба»

- Модный показ. Aiva Lova - дизайн-студия свадебных платьев Елены Якуш

- Образовательный проект «Пивной сомелье»

- Печем песочное печенье

- Поедание хот-догов на скорость «Съешь меня, я горячий»

- Работает Детский сад

- Розыгрыш подарков телеканала «Кухня ТВ»

- Танцевальный флэшмоб с мишкой Бояр и розыгрыш

- Футбольные мастер-классы от клубов «ФУТБОЛЕНД» и МФК «ДЕМИУРГ» для детей 5-6 лет

13.15

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

13.30

- II Кулинарная битва: Хоккейный клуб «Локомотив» vs Егор АНИСИМОВ, бренд-шеф дальневосточного ресторана «Zuma»

- Мастер-классы по созданию мультфильмов «Вкусные истории»

- Перетягивание соссоичного каната «Это моя сосиска!»

- Тренировка с гантелями

14.00

- 2 тур Чемпионата по барбекю «Король гриля»

- Run for fun: «финский бег» с женой на плече

- Бармен-шоу с розыгрышем коктейлей

- Выступление группы Longlong

- Интерактивная программа от музея «Карабиха»

- Мастер-класс по изготовлению открытки «Привет из Ярославля»

- Мастер-класс по моделированию и раскрашиванию мини-города от Шоу-макета «Золотое кольцо»

- Мастер-классы по росписи пряников мастерской «Пряничный домик»

- Модный показ. Дизайнер Татьяна Матус, коллекция «Дух ночи»

- Образовательный проект «Пивной сомелье»

- Печем песочное печенье

- Поедание хот-догов на скорость «Съешь меня, я горячий»

- Работает Детский сад

- Сувенир своими руками

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

- Танцевальный флэшмоб с мишкой Бояр и розыгрыш

- Трехметровая раскраска для детей

14.20

- III Кулинарная битва: Елена ПАНОВА, актриса театра и кино (Москва) vs Григорий МОСИН, бренд-шеф «Пира на Волге» (Москва)

14.30

- Мастер-классы по созданию мультфильмов «Вкусные истории»

- Модный показ. Хаер-шоу от Мастера международного класса, судьи и тренера по парикмахерскому искусству, основателя технологии Smart human design Виктора Охапкина

- Перетягивание сосичного каната «Это моя сосиска!»

- Футбольные мастер-классы от клубов «ФУТБОЛЕНД» и МФК «ДЕМИУРГ» для детей 6-7 лет

14.45

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

15.00

- Комплекс упражнений при остеохондрозе

- Выступление группы Dreylikh Band

- Интерактивная программа от музея «Карабиха»

- Квест-экскурсия «В поисках утраченного города»

- Комплекс упражнений при остеохондрозе

- Кулинарный баттл «Гриль-Босс»: участвуют 4 команды, готовят цыпленка в пивных маринадах на углях

- Мастер-класс по моделированию и раскрашиванию мини-города от Шоу-макета «Золотое кольцо»

- Мастер-класс по росписи изразца

- Мастер-классы по росписи пряников мастерской «Пряничный домик»

- Модный показ. Дизайнер Ольга Крючкова, член союза художников России. Коллекция «Джаз» и коллекция «Сереброносная»

- Образовательный проект «Пивной сомелье»

- Печем песочное печенье

- Поедание хот-догов на скорость «Съешь меня, я горячий»

- Работает Детский сад

- Сувенир своими руками

- Танцевальный флэшмоб с мишкой Бояр и розыгрыш

- Трехметровая раскраска для детей

- Чемпионат по барбекю «Король гриля», мастер-класс от Короля гриля Григория МОСИНА, бренд-шефа «Пира на Волге» (Москва)

15.30

- Рок-н-моб: 6 хитов, примерно 200 музыкантов. Присоединяйся!

- Розыгрыш подарков телеканала «Кухня ТВ»

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

15.40

- V Кулинарная битва: Роман СТЕПАНЕНКО, бренд - шеф BUNGE PRO (Москва) vs Григорий МОСИН, бренд-шеф «Пира на Волге» (Москва)

16.00

- Комплекс упражнений при остеохондрозе

- 3 тур Чемпионата по барбекю «Король гриля»

- Выступление группы «Лишний повод»

- Интерактивная программа от музея «Карабиха»

- Комплекс упражнений при остеохондрозе

- Мастер-класс от Короля гриля Ивана МаэстроБарбекю, гриль мастера, фудблогера (г. Москва)

- Мастер-класс по изготовлению открытки «Привет из Ярославля»

- Мастер-класс по моделированию и раскрашиванию мини-города от Шоу-макета «Золотое кольцо»

- Мастер-классы по росписи пряников мастерской «Пряничный домик»

- Мастер-классы по созданию мультфильмов «Вкусные истории»

- Модный показ. Магазин уличной одежды «Родина»

- Образовательный проект «Пивной сомелье»

- Печем песочное печенье

- Поедание хот-догов на скорость «Съешь меня, я горячий»

- Работает Детский сад

- Танцевальный флэшмоб с мишкой Бояр и розыгрыш

- Трехметровая раскраска для детей

16.15

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

16.30

- IV Кулинарная битва: Олег СОЛНЦЕВ, автор и ведущий телепрограммы «НашПотребНадзор» на НТВ, блогер (Москва) vs Павел ТРИФОНОВ, шеф-повар ресторана «Сказка. Еда и вино» (Ярославль)

- Перетягивание сосисочного каната «Это моя сосиска!»

- Футбольные мастер-классы от клубов «ФУТБОЛЕНД» и МФК «ДЕМИУРГ» для детей 8-9 лет

17.00

- Бармен-шоу с розыгрышем коктейлей

- Выступление группы «Бунт! Бунт!»

- Крутое бармен-шоу с розыгрышем коктейлей

- Мастер-класс по моделированию и раскрашиванию мини-города от Шоу-макета «Золотое кольцо»

- Мастер-классы по росписи пряников мастерской «Пряничный домик

- Мастер-классы по созданию мультфильмов «Вкусные истории»

- Модный показ. Богословская Мария, колледж управления и профессиональных технологий, коллекция «Красная нить» и платье «Степь»

- Образовательный проект «Пивной сомелье»

- Печем песочное печенье

- Работает Детский сад

- Розыгрыш призов от ХК «Локомотив»: жилет, клюшки, автофлаги. Главный приз — свитер «Локомотив»

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

- Танцевальный флэшмоб с мишкой Бояр и розыгрыш

- Трехметровая раскраска для детей

- Чемпионат по барбекю «Король гриля» , мастер-класс от Короля гриля Ивана - МаэстроБарбекю, гриль мастера, фудблогера (Москва)

17.40

Награждение финалистов кулинарного конкурса «Пира на Волге» «Рецепты семейного счастья»

17.45

Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

17.50

VI Кулинарная битва: Семья НОМИК - победители кулинарного конкурса «Пира на Волге» «Рецепты семейного счастья» (Ярославль) vs Григорий МОСИН, бренд-шеф «Пира на Волге» (г. Москва)

18.00

- 4 тур Чемпионата по барбекю «Король гриля»

- Выступление группы The Hollywoods

- Образовательный проект «Пивной сомелье»

- Работает Детский сад

- Футбольные мастер-классы от клубов «ФУТБОЛЕНД» и МФК «ДЕМИУРГ» для детей 3-4 лет

18.30

- Розыгрыш электросамоката

- Счастливый круиз: отправление от 5-го причала Речного вокзала

- Футбольные мастер-классы от клубов «ФУТБОЛЕНД» и МФК «ДЕМИУРГ» для детей 4-5 лет

18.40

- VII Кулинарная битва: Иван МаэстроБарбекю, гриль мастер, фудблогер (Москва) vs бренд-шеф сока «Добрый» (Москва)

18.50

- Финал Чемпионата по барбекю «Король гриля»

19.00

- Выступление группы «Пистолеты»

- Чемпионат по барбекю «Король гриля» , мастер-класс от Короля гриля Ивана МаэстроБарбекю, гриль мастера, фудблогера (Москва)

20.00

- Вечерний кинозал! Шестой Всемирный Фестиваль уличного кино — эксклюзивный показ в Ярославле!

- Выступление группы «Волков Бэнд»

- Счастливый круиз-ДИСКОТЕКА: отправление от 5-го причала Речного вокзала