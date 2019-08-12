В мэрии Ярославля рассказали, где можно будет оставить машины гостям «Пира на Волге»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-12T13:10:11+03:00

Центр города в связи с проведением фестиваля будет перекрыт

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17 августа в связи с проведением на Стрелке фестиваля «Пир на Волге» будет ограничено движение в центре Ярославля. Перекрытие затронет участки улиц Которосльная набережная, Первомайская, Революционная, Почтовая, Нахимсона, Депутатская, Кирова, Максимова, Советская, Волжская набережная, Волкова, Народный и Советский переулки, Подзеленье.

- Гостям предлагается воспользоваться парковками по периметру зоны оцепления - в районе Речного вокзала, у церкви Богоявления, на Первомайской улице от Богоявленской площади до набережной и у КЗЦ «Миллениум», - сообщила Наталья Скорюкова, начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии.

Напомним, на праздник в Ярославле приедут ведущие Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов.

ИСТОЧНИК KP.RU