СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-08T10:07:47+03:00

На праздниках в Ярославской области хотят отказаться от пластиковой посуды. Фото: "Пир на Волге"/vk.com

Акция «Праздник без пластика» пройдет во время «Пира на Волге» и фестиваля «Преображение»

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Ярославские власти решили отказаться от пластиковой посуды на массовых праздниках. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

- Поддерживаю хорошую идею коллег из регионального департамента туризма - во время проведения различных массовых мероприятий – праздников, фестивалей - отказаться от использования пластиковой посуды, заменив её бумажной, - написал он.

Акцию назвали «Праздник без пластика». Первый такой опыт хотят провести 17 августа, когда в Ярославле пройдет сразу три крупных события – межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт», городской пикник «Пир на Волге» и фестиваль искусств «Преображение». О своей готовности присоединится к полезной акции уже заявили организаторы различных праздников и мероприятий из с Тутаева, Рыбинска, Большого села и Гаврилов-Яма.

Между тем, в комментариях жители региона предлагают пойти дальше и отказаться не только от пластиковой, но и любой другой одноразовой посуды.

- Полностью бумажная посуда встречается редко. Чаще всего это смесовый материал наподобие «пюр-пак», то есть с пленкой внутри. А бумажных стаканов не существует и вовсе... Такую посуду невозможно переработать, в отличие от пластиковой. Лучше предлагайте скидку для тех, кто придет со своей кружкой-тарелкой, - написала Любовь Мельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU