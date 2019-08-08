Ярославские власти решили отказаться от пластиковой посуды на массовых праздниках
Ярославские власти решили отказаться от пластиковой посуды на массовых праздниках. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.
- Поддерживаю хорошую идею коллег из регионального департамента туризма - во время проведения различных массовых мероприятий – праздников, фестивалей - отказаться от использования пластиковой посуды, заменив её бумажной, - написал он.
Акцию назвали «Праздник без пластика». Первый такой опыт хотят провести 17 августа, когда в Ярославле пройдет сразу три крупных события – межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт», городской пикник «Пир на Волге» и фестиваль искусств «Преображение». О своей готовности присоединится к полезной акции уже заявили организаторы различных праздников и мероприятий из с Тутаева, Рыбинска, Большого села и Гаврилов-Яма.
Между тем, в комментариях жители региона предлагают пойти дальше и отказаться не только от пластиковой, но и любой другой одноразовой посуды.
- Полностью бумажная посуда встречается редко. Чаще всего это смесовый материал наподобие «пюр-пак», то есть с пленкой внутри. А бумажных стаканов не существует и вовсе... Такую посуду невозможно переработать, в отличие от пластиковой. Лучше предлагайте скидку для тех, кто придет со своей кружкой-тарелкой, - написала Любовь Мельникова.
ИСТОЧНИК KP.RU