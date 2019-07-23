2019-07-23T23:04:34+03:00
Происшествия

Ярославская полиция шесть раз игнорировала жалобы женщины на истязания бывшего мужа

Региональная прокуратура провела свою проверку и поставила вопрос о возбуждении уголовного дела
Полина ЗАЙЦЕВА
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Женщине шесть раз отказали в возбуждении уголовного делаЖенщине шесть раз отказали в возбуждении уголовного делаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области перед судом предстанет мужчина, который целый год избивал свою жену. В ходе расследования было установлено, что жительница города Пошехонье на протяжении нескольких лет обращалась в полицию с информацией о том, что ее регулярно избивает муж. Однако сотрудники полиции не реагировали на систематические сообщения о домашнем насилии.

- При изучении материалов проверок выяснилось, что безработный местный житель, проживающий со своей бывшей женой в одной квартире, систематически в период с 2018 года по май 2019 года причинял ей физические и психические страдания, путем нанесения побоев и совершения иных насильственных действий, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По данным фактам отделом полиции «Пошехонский» выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления.

В ходе расследования прокурор аннулировал шесть подобных постановлений полиции, а также поставил вопрос о возбуждении уголовного дела. Позже, после рассмотрения, в отношении домашнего насильника возбуждено дело по статье «Истязание».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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