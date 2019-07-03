2019-07-03T21:18:42+03:00
Происшествия

Бил жену топором по голове: в Ярославле по горячим следам нашли убийцу

Причиной убийства стала бытовая ссора
Полина ЗАЙЦЕВА
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От полученных повреждений женщина скончалась на месте.От полученных повреждений женщина скончалась на месте.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 2 июля на улице С.Орджоникидзе было обнаружено тело 74-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По горячим следам был установлен подозреваемый в убийстве. Им оказался 65-летний муж потерпевшей.

- Между подозреваемым и его супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей несколько ударов лезвием топора в область головы, после чего покинул место преступления, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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