Ярославна, до смерти забившая гражданского мужа, получила 8 лет колонии

СЕГОДНЯ 20:26 2019-06-17T20:26:15+03:00

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В январе 2019 года жительница Заволжского района была в доме на улице Саукова. Именно там и произошла бытовая ссора ее и 46-летнего сожителя. Пара не смогла решить конфликт мирным путем – в ход пошло рукоприкладство. Женщина избила гражданского мужа с такой силой, что он получил травмы, несовместимые с жизнью. Ярославец скончался.

Было возбуждено уголовное дело.

– Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU