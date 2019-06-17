Ярославна, до смерти забившая гражданского мужа, получила 8 лет колонии
Женщина напала на сожителя во время бытовой ссоры
Бытовая ссора закончилась мучительной смертьюФото: СУ СКР по Ярославской области
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В январе 2019 года жительница Заволжского района была в доме на улице Саукова. Именно там и произошла бытовая ссора ее и 46-летнего сожителя. Пара не смогла решить конфликт мирным путем – в ход пошло рукоприкладство. Женщина избила гражданского мужа с такой силой, что он получил травмы, несовместимые с жизнью. Ярославец скончался.
Было возбуждено уголовное дело.
– Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU