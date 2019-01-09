2019-01-09T15:44:07+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержали руководителя местного филиала «Руси Сидящей» Руслана Вахапова

Общественники считают, что на бывшего заключенного оказывают давление
Роман Рыжиков
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Вахапов – один из тех, кто публично рассказал о пытках в ярославской колонии, которые потрясли всю страну в июле прошлого годаВахапов – один из тех, кто публично рассказал о пытках в ярославской колонии, которые потрясли всю страну в июле прошлого годаФото: Роман Рыжиков
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Сегодня утром, 9 декабря, бывший заключенный ИК-1, а ныне руководитель отделения благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» в Поволжье Руслан Вахапов, был задержан сотрудниками полиции, когда сам прибыл в отделение, чтобы отметиться.

Вахапов – один из тех, кто публично рассказал о пытках в ярославской колонии, которые потрясли всю страну в июле прошлого года. Сам он освободился в из ИК-1, после того, как провел там пять с половиной лет за «Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего». В 2011 году он справил нужду рядом с детской площадкой. На свободу он вышел в июне 2018. В июле возглавил филиал «Руси сидящей».

В «Общественном вердикте» считают, что именно с правозащитной деятельностью Вахапова и связанно то давление, которое, по мнению общественников, оказывают на него правоохранители.

Вахапов прибыл в отделение полиции по просьбе своего инспектора. Там он узнал, что на него уже составлен протокол о нарушении надзорного режима. Руслан обязан отмечаться после освобождения в рамках административного надзора по решению суда. Это, по словам правозащитников, он делает ежедневно, отсылая СМС. Но по адресу, который указан в решении суда, он не проживает. Это и стало причиной (или поводом) для задержания.

Правоохранители настаивали, чтобы Вахапов не только остался в отделе, но и проследовал в их сопровождении в суд. Однако, получив ответ, что полицейские его не задерживают, а протокол о задержании не составлен, мужчина попытался покинуть отделение. Тогда полицейские заблокировали проезд его автомобилю, а самому Руслану не позволили закрыть дверь. После выяснения отношений, бывший заключенный проследовал за полицейскими в отдел для рассмотрения протокола.

Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова сообщила, что суд над Вахаповым перенесли на 21 января в связи с необходимостью обеспечения возможности оказания юридической помощи.

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