Социальный работник – это призвание!

«Комсомольская правда - Ярославль» и газета «Ва-банкъ» подвели итоги фотоконкурса, приуроченного ко Дню социального работника

8 июня в России ежегодно отмечается «День социального работника» — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения.

Этот праздник еще молод – Президент Владимир Путин установил его в 2000 году. Но корни милосердия и традиция помогать нуждающимся в России очень глубоки. И дата праздника выбрана не случайно – 8 июня 1701 года Петр I (Великий) издал царский Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Царь распорядился, что «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».

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Владимир Путин отмечал: от профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит качество жизни миллионов людей в нашей стране, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне. С этим не поспоришь: первоочередная забота соцработников – старики и дети, больные и инвалиды, а также те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Работа эта очень востребована, ответственная и трудна – и физически, психологически. Но большинство социальных работников выполняют ее честно и терпеливо, с открытой милосердной душой.

Именно такие люди приняли участие в нашем фотоконкурсе «Моя профессия - социальный работник». Фото победителей, по мнению посетителей сайта «КП», публикуем.

Мы рады за победителей, благодарны всем участникам конкурса и голосовавшим за них посетителям сайта. И от всей души поздравляем с профессиональным праздником всех социальных работников! Спасибо вам за то добро, которое вы дарите людям!

Ярославский областной геронтологический центр: дарим комфорт и заботу

1-е место среди социальных учреждений стационарного типа заняла Евгения Викторовна Зайцева

Ярославский областной геронтологический центр был открыт в декабре 1967-го и полтора года назад отметил свое 50-летие. Все это время ЯОГЦ занимает лидирующие позиции в регионе, многократно признавался лауреатом и дипломантом губернаторской премии «За лучшую работу в области обеспечения качества».

Областной геронтологический центр расположен в лесопарковой зоне самого экологически чистого района Ярославля. Он удален от оживленных автомобильных дорог, что избавляет проживающих от шума и городской суеты.

ЯОГЦ, как и другие подобные социальные учреждения, обеспечивает предоставление социальных услуг их получателям. Но дополнительно здесь ведется методическая работа, направленная на продление жизни людей. ЯОГЦ оказывает организационно-методическую помощь домам-интернатам области, ведет научно-исследовательскую деятельность, повышает профессиональный уровень медицинских работников системы социального обслуживания, плотно взаимодействует с ЯрГУ имени П.Г. Демидова.

Здесь проживает 401 человек. ЯОГЦ обладает хорошей материально-технической базой, применяет современное медицинское оборудование, технологии и препараты. Директор областного геронтологического центра Вячеслав Васильевич Волков – подполковник запаса с финансовым образованием, специалист по социальной работе. Он отмечает:

– Желающих попасть к нам пожилых людей много, это жители не только Ярославля, но и других муниципальных образований области. Удачное расположение и достойную материально-техническую базу ЯОГЦ следует помножить на высокие профессиональные и человеческие качества наших сотрудников. Наша главная задача – соответствовать званию Ярославского областного геронтологического центра. То есть – внедрять все самое лучшее в свою работу и организовывать ее так, чтобы другие учреждения социального обслуживания перенимали наш опыт, учились у нас. Я очень благодарен своим коллегам за добросовестную, а порой и самоотверженную работу. С праздником! Ваш труд благороден и нужен людям!

Телефоны для справок: +7 (4852) 24-07-17; +7 (4852) 59-37-61

Комплексный центр социального обслуживания населения заволжского района: преодолеваем трудности вместе

1-е место среди комплексных центров социального обслуживания заняла Анна Игоревна Елифантьева

Социальный работник, в первую очередь – это не профессия, не место работы – это жизненная позиция, которая требует высокого уровня гуманности, развитую интуицию, умение сопереживать чужому горю, а также способность вникнуть в каждую конкретную сложившуюся ситуацию, исходя из обстоятельств, заниматься индивидуальным оказанием необходимых видов социальных услуг. Социальный работник – это призвание, призвание делить со своими подопечными боль, печаль, одиночество, радость, успех преодоления трудностей. Наша служба нужна ради блеска в глазах пожилых людей, инвалидов.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля» поздравляет коллег с Днем социального работника! Пусть ваша жизнь по максимуму приносит вам радость, а работа – удовлетворение и сознание собственной пользы.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля» создано и функционирует для оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на территории Заволжского района г. Ярославля.

Для оказания социальных услуг на базе учреждения действуют 11 отделений:

- 7 отделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (пр-т Авиаторов, 98 и ул. Спартаковская, д.11);

- 2 отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (пр-д Доброхотова, д. 1, ул. Спартаковская, д. 11);

- отделение срочного социального обслуживания (пр-д Доброхотова, д. 1);

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7).

Телефоны для справок: (4852) 24-27-11, 24-01-21.

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