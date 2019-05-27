Моя профессия - социальный работник
Благодарность людская,
Им за все начинания!
Социальный работник –
Не работа – призвание!
Издательский дом «Комсомольская правда» и газета «Ва-банкъ» проводит фотоконкурс, приуроченный ко Дню социального работника «Моя профессия – социальный работник».
Как говорил Цицерон "Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо нуждается в помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтоб помочь этому человеку". Более точно и нельзя выразить то, в чем заключается труд социального работника в наши дни, потому что нуждающихся в помощи и поддержке много.
Давайте поддержим социальных работников голосованием, людей, почти вся жизнь которых отдана на помощь другим! Огромное спасибо за ваш труд! Дай вам Бог здоровья!
Срок поведения конкурса: с 27 мая по 4 июня 2019 г.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 7 мая и в газете «Ва-банкъ. Ярославский выпуск» от 7 мая 2019 г.
ГБУ СО ЯО Ярославский областной геронтологический центр. Одно из самых крупных учреждений социального обслуживания Ярославской области, предоставляющее услуги в форме стационарного социального обслуживания.
г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 63
E-Mail: yarogc@yandex.ru
Телефоны: Приёмная: тел.: (4852) 24-07-17; 59-37-61
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля»
Социальный работник, в первую очередь – это не профессия, не место работы – это жизненная позиция, которая требует высокого уровня гуманности, развитую интуицию, умение сопереживать чужому горю, а также способность вникнуть в каждую конкретную сложившуюся ситуацию, исходя из обстоятельств, заниматься индивидуальным оказанием необходимых видов социальных услуг. Социальный работник – это призвание, призвание делить со своими подопечными боль, печаль, одиночество, радость, успех преодоления трудностей. Наша служба нужна ради блеска в глазах пожилых людей, инвалидов.
Слова благодарности постоянно звучат в адрес наших социальных работников от их подопечных. «Матушка пришла!», «Кормилица», «Заботушка», «Солнышко» - так ласково называют своих социальных работников получатели социальных услуг.
Директор: Личман Светлана Викторовна
г. Ярославль, проспект Авиаторов, дом 98
Контактные телефоны: (4852) 24-01-21, 72-44-63
Электронный адрес: Zavolgakcson@yandex.ru
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