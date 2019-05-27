Благодарность людская,

Им за все начинания!

Социальный работник –

Не работа – призвание!

Издательский дом «Комсомольская правда» и газета «Ва-банкъ» проводит фотоконкурс, приуроченный ко Дню социального работника «Моя профессия – социальный работник».

Как говорил Цицерон "Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо нуждается в помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтоб помочь этому человеку". Более точно и нельзя выразить то, в чем заключается труд социального работника в наши дни, потому что нуждающихся в помощи и поддержке много.

Давайте поддержим социальных работников голосованием, людей, почти вся жизнь которых отдана на помощь другим! Огромное спасибо за ваш труд! Дай вам Бог здоровья!

Срок поведения конкурса: с 27 мая по 4 июня 2019 г.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 7 мая и в газете «Ва-банкъ. Ярославский выпуск» от 7 мая 2019 г.

ГБУ СО ЯО Ярославский областной геронтологический центр. Одно из самых крупных учреждений социального обслуживания Ярославской области, предоставляющее услуги в форме стационарного социального обслуживания.

г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 63

E-Mail: yarogc@yandex.ru

Телефоны: Приёмная: тел.: (4852) 24-07-17; 59-37-61

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля»

Социальный работник, в первую очередь – это не профессия, не место работы – это жизненная позиция, которая требует высокого уровня гуманности, развитую интуицию, умение сопереживать чужому горю, а также способность вникнуть в каждую конкретную сложившуюся ситуацию, исходя из обстоятельств, заниматься индивидуальным оказанием необходимых видов социальных услуг. Социальный работник – это призвание, призвание делить со своими подопечными боль, печаль, одиночество, радость, успех преодоления трудностей. Наша служба нужна ради блеска в глазах пожилых людей, инвалидов.

Слова благодарности постоянно звучат в адрес наших социальных работников от их подопечных. «Матушка пришла!», «Кормилица», «Заботушка», «Солнышко» - так ласково называют своих социальных работников получатели социальных услуг.

Директор: Личман Светлана Викторовна

г. Ярославль, проспект Авиаторов, дом 98

Контактные телефоны: (4852) 24-01-21, 72-44-63

Электронный адрес: Zavolgakcson@yandex.ru