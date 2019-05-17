Ночь музеев в Ярославле - 2019: программа

18 мая в Ярославской области, как и во всей Европе, пройдет уже ставшая популярной и традиционной акция «Ночь музеев». В этот день музеи будут работать до позднего вечера. Во многих придуманы интересные программы и развлечения для посетителей - мини-экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы, викторины, спектакли и многое другое.

Ярославский художественный музей

Музей посвятил праздничную программу собственному 100-летнему юбилею. С 10 утра и до полуночи здесь пройдут путешествия по экспозициям и интерактивы. За выполнение определенных заданий посетителям будут выдавать «лимоны», на которые потом можно будет купить сувениры. Кстати, первый «лимон» можно получить уже сейчас, сделав публикацию в соцсетях с хештегом #ночьяхм100.

Губернаторский парк

Здесь посетителей ждут проекты «арт-трек» – индивидуальный пешеходный маршрут по парковым дорожкам с помощью печатной навигации, «арт-фитнес» – танцпол с профессиональным тренером. Для детей с 19 до 20 часов приготовлена развлекательная программа под руководством кота Артишока.

Ярославский музей-заповедник

Тематическая акция здесь будет называться «Элементы» - в честь 150-летия создания таблицы Менделеева. Посетителям покажут химические опыты, пройдет квест «Битва стихий», танцевальный флешмоб, шоу барабанщиков и многое другое. Завершится ночь праздничным фейерверком.

Пройдет «Ночь музеев» и в филиалах музея-заповедника. В Доме-музее Собинова подготовлена программа «Вера Каралли. Химия любви и успеха», где гостей ждут знакомство с новой выставкой, просмотр первого «готического» фильма XX века «Умирающий лебедь». В музее «Космос» подготовлены экскурсии по экспозиции в темноте с фонариками, также с территории музея в телескоп можно будет посмотреть на Луну и Марс.

Музей истории города Ярославля

В музее истории города ройдет перформанс «На весах истории». Посетителу узнают, сколько весило оружие и обмундирование русского воина, наряды разных веков и как менялись эталоны женской красоты.

«Карабиха»

В музее-заповеднике Некрасова выступят музыкальные и театральные коллективы, пройдет мастер-класс Елены Котовой по изготовлению театральной маски, встреча с участниками общества исторической реконструкции «Зазеркалье», концерт классической музыки, игры и традиционная акция «Бельведер желаний».

Рыбинск и Ростов

2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия будут связаны с театральной темой. Так, Рыбинский музей-заповедник станет театральной площадкой, а само здание – экраном для видеоинсталляции. А в белой палате музея-заповедника «Ростовский кремль» в этот вечер с моноспектаклем «30 оттенков закулисья» выступит народный артист РФ Валерий Кириллов. В музейной гостиной посетители смогут принять участие в программе «О сладкой жизни в дореволюционном Ростове», где им покажут принципы печати и вырубки сладких пряников. Центральный двор, переходы по стенам кремля, Митрополичий сад будут открыты до 21 часа, экспозиции в Музее ростовского купечества – до 19.30. Завершится акция «Ночь музеев» по традиции на центральном дворе кремля программой «Огни на пруду».

Подробнее о «Ночи музеев» в каждом учреждении можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним, 18 мая в Ростове Великом также пройдет День города, а с 24-26 мая там же состоится фестиваль музыки и ремесел «Живая старина».