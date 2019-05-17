В Ростове пройдет ярмарочный фестиваль «Живая старина»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-17T11:58:03+03:00

Фестиваль задуман для того, чтобы воссоздать образ русских массовых гуляний/ФОТО: государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

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C 24 по 26 мая в музее-заповеднике «Ростовский кремль» пройдет XVII фестиваль музыки и ремесел «Живая старина». Центральный двор кремля вновь станет яркой и шумной ярмарочной площадью, где представят свои работы гончары, кузнецы, резчики по дереву, финифтянщики и другие мастера.

Гости фестиваля смогут найти себе занятие по душе. В программу включены выступления этноколлективов из Твери, Воронежа и Москвы. Одна из площадок, где сыграют музыканты, расположится на Горе святой Марии у Боголюбского храма села Филимоново.

Также будет организован мастер-класс от молодых колокольных звонарей и мастеров по изготовлению старинных музыкальных инструментов. В Музейной гостиной откроется выставка старинных набивных тканей и инструментов для текстильного производства «Бойко ладилась набойка». Маленькие гости «Живой старины» увидят представления Народного театра Петрушки и фестиваль европейского детского кино «Синемобиль».

– Мы стараемся воссоздать традиции, образ русских массовых гуляний, объединяющие народные ремесла, старинную русскую песня, аутентичные танцы и игры, народный театр и колокольные звоны, – рассказала директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская.

Подробную программу можно увидеть на сайте музея-заповедника https://www.rostmuseum.ru/events/sobitiya/xvii-festival-folklora-i-remesel-zhivaya-starina/.

ИСТОЧНИК KP.RU