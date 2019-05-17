Илона Броневицкая и фестиваль ухи: Ростов Великий 18 мая отметит День города
18 мая в Ростове Великом пройдет День города. Вопреки традициям в этом году его празднование перенесли с конца лета на весну.
В этот день прямо на улицах города будут играть духовые оркестры. В программе примут участие коллективы и исполнители из городов Золотого кольца. Любимец ярославской публики, актер Волковского театра Валерий Кириллов представит моноспектакль «30 оттенков закулисья».
Ну, а центральным событием праздника станет полюбившийся многим гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха». Ведущими мероприятия станут актриса Илона Броневицкая и ярославский ведущий Денис Гагарин.
Вечером пройдет концерт и прогремит праздничный фейерверк.
А 25 мая свой день рождения отметит Ярославль.
Программа Дня города Ростова Великого.
ИСТОЧНИК KP.RU