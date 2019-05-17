2019-05-17T08:48:16+03:00
Общество

Илона Броневицкая и фестиваль ухи: Ростов Великий 18 мая отметит День города

Ярославцев приглашают стать гостями праздника [программа]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В День города Ростова Великого пройдет фестиваль ухи.В День города Ростова Великого пройдет фестиваль ухи.Фото: Наталья БУЛАХ
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18 мая в Ростове Великом пройдет День города. Вопреки традициям в этом году его празднование перенесли с конца лета на весну.

В этот день прямо на улицах города будут играть духовые оркестры. В программе примут участие коллективы и исполнители из городов Золотого кольца. Любимец ярославской публики, актер Волковского театра Валерий Кириллов представит моноспектакль «30 оттенков закулисья».

Ну, а центральным событием праздника станет полюбившийся многим гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха». Ведущими мероприятия станут актриса Илона Броневицкая и ярославский ведущий Денис Гагарин.

Вечером пройдет концерт и прогремит праздничный фейерверк.

А 25 мая свой день рождения отметит Ярославль.

Программа Дня города Ростова Великого.

Программа Дня города Ростова Великого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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