2019-05-06T13:23:08+03:00
Трагедия в Шереметьево

«Второй день рождения буду праздновать»: возвращавшийся из Ярославля в Мурманск пассажир выжил в горящем самолете в Шереметьево

Михаил Савченко летел домой с интеллектуального турнира
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Михаил Савченко выжил при пожаре в самолете в Шереметьево. Фото: его страничка в "Фейсбук".Михаил Савченко выжил при пожаре в самолете в Шереметьево. Фото: его страничка в "Фейсбук".
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Среди пассажиров, которые выбрались из горящего самолета в столичном аэропорту Шереметьево, оказался капитан мурманской команды по игре «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко. Он с друзьями возвращался с победой с интеллектуального турнира «Нехрустальная сова», который проходил в Ярославле.

- Это мой самолет. Сухой суперджет, рейс Москва-Мурманск. Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших. Остальное смотрите в новостях. Со мной все окей. Жив, пара ушибов. Моя фамилия в списке раненых - фейк. Либо ошибка. Я здоров. Спасибо вам всем за теплые слова и за поддержку, - написал Михаил на своей страничке в «Фейсбук».

Не исключено, что спасись Михаилу помогло то, что его пассажирское кресло находилось в удачном месте.

- Миша, увидела тебя в списке пассажиров, руки тряслись пока искала, спасибо, что написал. Это хорошо,что ты за бизнесом сидел,рядом с выходом!!! - пишут в комментариях на страничке Михаила его знакомые.

Остальные члены мурманской команды тоже остались живы.

- Друзья! В том самолете, кроме Мишки Савченко, никого из «Норманнов» не было. Миша жив. Остальные наши должны были лететь позже. А я с семьей вообще выехал из Москвы на день раньше, поездом. На ваши звонки и сообщения не могу ответить, так как едем по Карелии, очень плохая связь! Спасибо за ваше беспокойство... Очень больно за земляков, оказавшихся в этом злополучном рейсе. Соболезнуем их близким! Нет слов..., - написал на своей страничке в «Фейсбук» один из участников команды Алексей Бакуменко.

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Напомним, трагедия произошла 5 мая. По одной из версий, в самолет, который должен был лететь из Москвы в Мурманск, попала молния. Лайнер загорелся. На данный момент сообщается о 41 погибшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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