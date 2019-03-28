Директор Волковского театра: «Я оказался заложником ситуации»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-28T11:17:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Волковского театра Алексей Туркалов написал открытое письмо ярославцам по поводу объединения ярославского и Александринского театров. Оно размещено в группе Первого российского в соцсетях. Туркалов сразу извинился за то, что комментирует новость позже, чем должен был, и рассказал, как происходили события, приведшие к такому решению. И ознакомившись с этим, просит людей самих сделать выводы о происходящем:

«21 марта художественный руководитель театра Евгений Марчелли принес мне служебную записку о необходимости создания приказом директора творческого совета театра. При этом он уточнил, что таким образом возобновляется совет, имевший место быть в 2014 году. Я попросил своих подчиненных проверить, есть ли Положение о творческом совете театра. Замдиректора театра Т. Цветкова через некоторое время сообщила, что в подписанном варианте его нет. 25 марта стали поступать вопросы, подписал ли я Приказ о создании творческого совета, я ответил, что сначала нужно создать Положение о нём и не вижу необходимости в спешке. О том, что 26 марта в театре будет замминистра культуры Павел Степанов, я узнал от Е.Ж. Марчелли. Начал готовиться к отчету перед руководством – именно так я воспринял этот визит.

Днём 26 марта за полчаса до визита Павла Степанова мне позвонил Е.Марчелли и сказал, что необходимо подготовить комнату для совещания творческого совета с замминистра. Артистов из «творческого совета» на это совещание приглашала замдиректора Т. Цветкова не с моего распоряжения. Таким образом, вместе с десятью артистами театра, фамилии которых Е.Ж. Марчелли предлагал мне накануне включить в творческий совет, замдиректора Т. Цветковой, художественным руководителем Е. Марчелли мы услышали информацию, что вновь возобновились разговоры об объединении театров Волковского и Александринского. Для того, чтобы взвесить все преимущества объединения, необходимо получить от творческого совета театра имени Волкова согласие на подобный диалог. Заранее оговорюсь, я не хочу озвучивать имена актеров, которые оказались такими же заложниками ситуации, как и я. Казалось, что информация носит совещательный характер. Я понимал, что прежде, чем это обретет статус официального решения, пройдут обсуждения – непременно губернатор области Д.Ю. Миронов, правительство Ярославской области, мэр города Ярославля В.М. Волков, областная дума, муниципалитет Ярославля, Общественная палата ЯО, и, конечно же, мнение театралов, всех ярославцев в целом. Таким образом, всё было достаточно спокойно, тем более, что и в 2014 году подобные разговоры велись, но в итоге остались только обсуждениями.

27 марта как гром среди ясного неба информация об объединении театров, которая 26 марта казалась дискуссионной, прозвучала из уст Министра РФ Владимира Мединского.

Мне сразу стало понятно, что все мы, включая губернатора региона Д. Миронова, министра культуры РФ В. Мединского, замминистра культуры РФ П. Степанова, худрука Александринского театра В. Фокина, оказались заложниками «желания объединения» человека с хорошими связями в театральном мире и мире власти; человека с огромным желанием подобного объединения, который сумел каким-то образом убедить (честно говоря, я даже затрудняюсь сказать кого убедить), что сформированы все предпосылки для объединения «снизу», для которого вдруг и потребовался творческий совет театра имени Волкова. Каким чудом происходящее 26 марта на совещании в Волковском театре в итоге было донесено до Министра культуры РФ как «инициатива снизу», я не знаю.

Завершая свое обращение к вам, ярославцы, я хочу еще раз подчеркнуть: Приказа о создании творческого совета театра имени Волкова, на котором настаивал Е. Марчелли накануне, я не издавал и не подписывал. Ни коллектив Волковского театра, ни данный условный творческий совет из десяти артистов нашего театра 26 марта не подписывали документов о «полезности объединения». Хотя о таковой из всего коллектива нашего театра в видео-комментарии телеканалам 27 марта высказался только один человек.

Особенно хочу отметить, что губернатор Ярославской области Д. Миронов в первых комментариях ярославским СМИ, министр культуры РФ В. Мединский в утреннем заявлении озвучивали единственно доступную им на тот момент времени информацию: о том, что объединение театров - это решение «снизу», «решение коллектива». Именно в такой интерпретации информация была донесена до высшего звена руководителей.

P.S. Ярославцы, я вами восхищаюсь!».

Напомним, информация об объединении театров, действительно, прозвучала 27 марта, как гром среди ясного неба. Многие ярославцы высказались резко против этого шага. В том числе, инициативу не одобрил и губернатор Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU