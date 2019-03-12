«На моем месте так поступил бы каждый»: в Ярославле водитель спасла мальчика, упавшего под троллейбус

Не известно, как бы закончилась эта история, если бы хоть на секунду водитель ярославского троллейбуса №1 потеряла бдительность. 6 марта Елена Топунова как обычно возила пассажиров. На остановке «Полиграфкомбинат» почти все зашли внутрь, и вдруг в зеркало заднего вида Елена заметила бегущего мальчугана. Парнишка явно торопился на транспорт.

- Он подбежал, остановился перед дверью, собирался зайти, но его нога попала между ступенькой и тротуаром, скользнула вперед, и парнишка уехал под троллейбус, - рассказала Елена.

Школьник барахтался, пытался подняться, но было очень скользко и у него самого это не выходило. Елена бросила руль и выбежала на улицу. Вместе с кондуктором вытащили мальчишку из-под троллейбуса и завели в салон. Ребенок сильно не пострадал, но жаловался на боль в ноге. Троллейбус, которым управляла Елена ехал по укороченному маршруту, так как ей и кондуктору пришло время делать перерыв на обед. Доехав до площади Волкова, Елена высадила пассажиров и подошла к мальчику.

- У него на ноге был синяк и шишка небольшая. Видно, что перелома не было, только ушиб. Решила позвонить его маме, потому что, увидев ребенка в таком состоянии, она, конечно, разволновалась бы. Вместе с мамой решили, что скорую вызывать не стоит, - вспоминает водитель.

Елена пересадила мальчика в другой троллейбус, на котором он благополучно добрался до дома.

- Ребенок возвращается один из спортивной школы. Он занимается греко-римской борьбой. Слава богу, что водитель увидела сам момент падения и не начала движение вслепую, как это делают большинство водителей, – поделилась мама 8-летнего школьника Ирина Вяткина.

Она написала пост в соцсетях, в котором поблагодарила и саму Елену и предприятие «ЯрГорЭлектроТранс» за то, что среди его сотрудников есть люди с большой буквы. Благодаря этому об истории узнал весь город.

Сама Елена не считает, что сделала что-то особенное.

- Я думаю, на моем месте так поступил бы каждый. Всегда надо относиться к людям по-человечески, - говорит женщина.

Между тем, многие уверены, что Елена показала настоящий пример профессионализма и чуткого отношения к окружающим. 11 марта на общегородском собрании в мэрии за неравнодушие ее лично поблагодарил глава города Владимир Волков. Он отметил, что Ярославль может гордиться такими людьми.