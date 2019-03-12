2019-03-12T10:49:53+03:00
Общество

«На моем месте так поступил бы каждый»: в Ярославле водитель спасла мальчика, упавшего под троллейбус

Поступком Елены Топуновой гордится весь город
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мэр Ярославля лично поблагодарил Елену Топунову за профессионализм и чуткое отношение к людям. Фото: "ЯрГЭТ".Мэр Ярославля лично поблагодарил Елену Топунову за профессионализм и чуткое отношение к людям. Фото: "ЯрГЭТ".
Изменить размер текста:

Не известно, как бы закончилась эта история, если бы хоть на секунду водитель ярославского троллейбуса №1 потеряла бдительность. 6 марта Елена Топунова как обычно возила пассажиров. На остановке «Полиграфкомбинат» почти все зашли внутрь, и вдруг в зеркало заднего вида Елена заметила бегущего мальчугана. Парнишка явно торопился на транспорт.

- Он подбежал, остановился перед дверью, собирался зайти, но его нога попала между ступенькой и тротуаром, скользнула вперед, и парнишка уехал под троллейбус, - рассказала Елена.

Школьник барахтался, пытался подняться, но было очень скользко и у него самого это не выходило. Елена бросила руль и выбежала на улицу. Вместе с кондуктором вытащили мальчишку из-под троллейбуса и завели в салон. Ребенок сильно не пострадал, но жаловался на боль в ноге. Троллейбус, которым управляла Елена ехал по укороченному маршруту, так как ей и кондуктору пришло время делать перерыв на обед. Доехав до площади Волкова, Елена высадила пассажиров и подошла к мальчику.

- У него на ноге был синяк и шишка небольшая. Видно, что перелома не было, только ушиб. Решила позвонить его маме, потому что, увидев ребенка в таком состоянии, она, конечно, разволновалась бы. Вместе с мамой решили, что скорую вызывать не стоит, - вспоминает водитель.

Елена пересадила мальчика в другой троллейбус, на котором он благополучно добрался до дома.

- Ребенок возвращается один из спортивной школы. Он занимается греко-римской борьбой. Слава богу, что водитель увидела сам момент падения и не начала движение вслепую, как это делают большинство водителей, – поделилась мама 8-летнего школьника Ирина Вяткина.

Она написала пост в соцсетях, в котором поблагодарила и саму Елену и предприятие «ЯрГорЭлектроТранс» за то, что среди его сотрудников есть люди с большой буквы. Благодаря этому об истории узнал весь город.

Сама Елена не считает, что сделала что-то особенное.

- Я думаю, на моем месте так поступил бы каждый. Всегда надо относиться к людям по-человечески, - говорит женщина.

Между тем, многие уверены, что Елена показала настоящий пример профессионализма и чуткого отношения к окружающим. 11 марта на общегородском собрании в мэрии за неравнодушие ее лично поблагодарил глава города Владимир Волков. Он отметил, что Ярославль может гордиться такими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Завершён первый тур заочного этапа конкурса «Проектный руководитель – 2019»
В рамках I тура конкурсанты предоставляли отчёт об опыте проектной деятельности по специальной форме, позволяющей оценить уровень управления финансами, сроками, качеством, рисками, ресурсами, заинтересованными сторонами по модели компетенций «5/12»
Новости 24
Житель Рыбинска пырнул знакомую ножом и попытался скрыться от Росгвардии
В Ярославле «застопорилась» замена лифтов
С лица воду не пить: ярославна украла косметику на три тысячи рублей
Хитрый ярославец зарегистрировал в своей квартире иностранцев, которые не собирались у него проживать
Магазин или буфет? Ярославский предприниматель незаконно торговал ночью алкоголем, прикрываясь тем, что якобы владеет общепитом
После публикации КП яму на Тутаевском шоссе у Яблоневого посада залатали
Ярославские студенты обсудили идею переименовать Кировский район в Купеческий
Корпорация развития Ярославской области покупает автомобиль за 6 миллионов рублей
Пресс-секретарь мэра Ярославля уволилась с должности
В Ярославле ледяная глыба с крыши чуть не убила женщину
Капитан «Локомотива» выбыл из строя до конца сезона
В Ярославской области выявлен бешеный лось
Мэр Ярославля наградил водителя троллейбуса, спасшего ребенка
В Ярославле начался показ мультфильма для всей семьи «Королевский корги»
Тутаевское шоссе в Ярославле встало в многокилометровую пробку из-за ямы у Яблоневого посада
Погода на 12 марта: солнце так и не выглянет, но мокрый снег нам обещают
Накануне «Ростелеком» поздравил ярославцев с масленицей
МАЗ готов привезти в Ярославль несколько автобусов для тестирования
В Ярославле на серийного вора крышек канализационных люков завели несколько уголовных дел
В Ярославле прокуратура проверила дороги Дзержинского района и подала в суд три иска из-за больших выбоин и ям
УФСИН по Ярославской области: «новое» видео с пытками обнаружено еще в феврале