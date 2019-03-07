В Ярославле водитель помогла упавшему под троллейбус мальчику

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-07T13:27:45+03:00

В Ярославле мальчик чуть не попал под троллейбус. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Ярославле школьник чуть не попал под колеса троллейбуса. Происшествие случилось 6 марта. На улице было очень скользко.

- Ребенок возвращается из спортивной школы. Один. На троллейбусе по проездному до самого дома. На посадке поскользнулся и упал под дно. Слава богу, что водитель увидела сам момент падения ребенка! Слава богу, что не начала движение вслепую, как это делают большинство водителей, - рассказала в соцсетях мама мальчика.

Водитель вышла из кабины, вытащила ребенка из-под троллейбуса, занесла в тепло и позвонила родителям.

- Благодарю Елену (борт 78) за внимание к моему ребенку и «ЯрГорЭлектроТранс» за то, что среди ваших сотрудников есть Люди с большой буквы! – закончила свой пост ярославна.

Напомним, 6 марта из-за обледеневших дорог в Ярославле произошло множество аварий, из-за которых утром транспорт встал в девятибалльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU