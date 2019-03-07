2019-03-07T13:27:45+03:00
Общество

В Ярославле водитель помогла упавшему под троллейбус мальчику

О происшествии рассказала мама школьника
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле мальчик чуть не попал под троллейбус.В Ярославле мальчик чуть не попал под троллейбус.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле школьник чуть не попал под колеса троллейбуса. Происшествие случилось 6 марта. На улице было очень скользко.

- Ребенок возвращается из спортивной школы. Один. На троллейбусе по проездному до самого дома. На посадке поскользнулся и упал под дно. Слава богу, что водитель увидела сам момент падения ребенка! Слава богу, что не начала движение вслепую, как это делают большинство водителей, - рассказала в соцсетях мама мальчика.

Водитель вышла из кабины, вытащила ребенка из-под троллейбуса, занесла в тепло и позвонила родителям.

- Благодарю Елену (борт 78) за внимание к моему ребенку и «ЯрГорЭлектроТранс» за то, что среди ваших сотрудников есть Люди с большой буквы! – закончила свой пост ярославна.

Напомним, 6 марта из-за обледеневших дорог в Ярославле произошло множество аварий, из-за которых утром транспорт встал в девятибалльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле 19 тысяч человек отказались от просмотра телевизора
Дорогие стулья, барная стойка и напольная ваза: приставы арестовали мебель в гостинице за долг в миллион рублей
На 8 марта в Ярославле будет облачно, но тепло
Родился в рубашке: в Ярославле рядом с пешеходом столкнулись три машины, а он пошел дальше
Ярославские школьники сходили на экскурсию в крупную IT-компанию
На Масленице в Ярославле можно будет попробовать 60 видов блинов
Судебные приставы Ярославля поздравили воспитанниц детского дома с Международным женским днем
В Ярославской области на мемориале ВОВ заменят доску, на которой забыли указать фамилию погибшего героя
В Ярославле девочка застряла головой в горшке
В Ярославле стартовали соревнования по художественной гимнастике
Радуют сердца эти два кольца: Ярославец украл из квартиры друга ювелирные украшения и отнес их в ломбард
Житель Ярославского района распилил трансформатор и утащил к себе на участок
Хотел сжечь собственную мать: в Ярославле наградили полицейских, спасших женщину из огня
Предпринимательница из Ярославской области нарушила закон, устроив в свой магазин иностранную гражданку
В Ярославской области цыганка с подельницей украли у бабушек почти 500 тысяч рублей
Стрелявший в соседей из-за кота ярославец предстанет перед судом
Ярославцы узнают, из чего на самом деле готовят еду для школьников
Реорганизация больницы на Резинотехнике: после стихийного митинга власти попробовали объяснить жителям, что к чему
Это была «акция протеста»: в Рыбинске нашли мужчин, опрокидывавших мусорные баки
В Рыбинске машина ФСИН врезалась в автобус