Мэр Ярославля наградил водителя троллейбуса, спасшего ребенка

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-11T19:16:08+03:00

Школьник упал под дно транспорта и мог погибнуть

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Мэр Ярославля Владимир Волков наградил водителя троллейбуса, спасшего ребенка. Героем оказалась Елена Топунова. 11 марта на общегородском собрании глава города вручил ей поздравительный адрес и лично поблагодарил за высокий профессионализм и чуткое отношение к окружающим.

- Исполняя свой служебный долг, вы не остались равнодушны и оказали первую помощь пострадавшему на дороге ребёнку. Именно такими работниками и людьми с большой буквы должны гордиться ярославцы, - говорится в поздравительном адресе, подписанном мэром.

Напомним, происшествие случилось 6 марта. При посадке в троллейбус школьник поскользнулся и упал прямо под дно транспорта. К счастью, это заметила водитель. Она помогла ребенку подняться, занесла в тепло и позвонила родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU