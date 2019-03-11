Мэр Ярославля наградил водителя троллейбуса, спасшего ребенка
Мэр Ярославля Владимир Волков наградил водителя троллейбуса, спасшего ребенка. Героем оказалась Елена Топунова. 11 марта на общегородском собрании глава города вручил ей поздравительный адрес и лично поблагодарил за высокий профессионализм и чуткое отношение к окружающим.
- Исполняя свой служебный долг, вы не остались равнодушны и оказали первую помощь пострадавшему на дороге ребёнку. Именно такими работниками и людьми с большой буквы должны гордиться ярославцы, - говорится в поздравительном адресе, подписанном мэром.
Напомним, происшествие случилось 6 марта. При посадке в троллейбус школьник поскользнулся и упал прямо под дно транспорта. К счастью, это заметила водитель. Она помогла ребенку подняться, занесла в тепло и позвонила родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU