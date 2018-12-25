2018-12-25T11:12:00+03:00
Общество

В Ярославле начался суд по делу об убийстве бизнесмена Ильи Исаева

Заседание проходит в Кировском районном суде
Екатерина ЛЕЩЕНКОВАРоман Рыжиков
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На скамье подсудимых – 55-летний Константин СорокинНа скамье подсудимых – 55-летний Константин СорокинФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Кировском районном суде Ярославля начались слушания по делу об убийстве бизнесмена Ильи Исаева. На скамье подсудимых – 55-летний Константин Сорокин.

Напомним, 29 ноября прошлого года во дворе дома 37А на Первомайской улице в Ярославле на бизнесмена совершили нападение. Мужчину повалили на землю и нанесли ему не менее 20 ударов ножом в голову, живот, грудь и конечности. Илья Исаев скончался на месте от кровопотери. Тогда весь город содрогнулся от дерзкого преступления, совершенного в самом центре города. Люди строили версии, одна из которых, в конце концов, оказалась правильной – убийство было совершено из-за денег.

По версии обвинения, причиной убийства стал долг Сорокина перед Исаевым. В зале суда обвиняемый подтвердил:

- В сложившихся обстоятельствах признаю свою вину полностью.

Отметим, ранее мужчина не признавал свою вину, а его родственники отрицали даже малейшую возможность того, что Константин мог пойти на убийство. Бывшая супруга обвиняемого отзывалась о нем как о добром и светлом человеке.

У погибшего Ильи Исаева остались две дочки и сын. Девочкам по четыре годика, мальчику – меньше двух. Им рассказали об убийстве только полгода назад…

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