Цвет заражения не синий: ярославский депутат потребовал запретить рекламу с Киркоровым

Ярославский депутат и врач-онколог Дмитрий Петровский требует запретить рекламу лекарства от боли в горле «Гексорал», в которой снялся Филипп Киркоров. В этом ролике народного избранника не устроила фраза «Цвет заражения синий». По мнению Петровского, она вводит людей в заблуждение.

- Как известно, больное горло не синее, а красное. Не дай бог, наслушавшись таких реклам, какая-нибудь мама не начнет своевременное лечение ребенка, дожидаясь, пока у него посинеет горло, - пояснил свою позицию Петровский.

Депутат и доктор считает, что данный ролик не соответствует требованиям закона «О рекламе». В частности пункту, в котором говорится, что реклама должна быть добросовестной и достоверной.

Дмитрий Петровский считает, что ролик вводит людей в заблуждение.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Пока Петровский требует, чтобы этот ролик не показывали хотя бы на территории Ярославской области. Свое предложение он озвучил на заседании муниципалитета 20 февраля. Однако коллеги депутата отказались выносить вопрос на голосование, так как, по правилам муниципалитета, предложение сначала должна рассмотреть комиссия по законности. Кроме того, председатель муниципалитета Артур Ефремов предположил, что данный вопрос вообще не находится в компетенции городских депутатов. Но Петровский не намерен отступать. Он заявил, что вынесет вопрос на ту самую комиссию по законности, которая досконально разберется во всех вопросах.

Напомним, Дмитрий Петровский известен в Ярославле своими неординарными инициативами и поступками. Например, он растоптал свой айпад в ответ на американские санкции, предложил отменить в России пенсии по старости и прочитал рэп на заседании муниципалитета Ярославля против траты денег на выступление столичных звезд на Новый год.