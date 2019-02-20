2019-02-20T14:15:22+03:00
Общество

Цвет заражения не синий: ярославский депутат потребовал запретить рекламу с Киркоровым

Дмитрий Петровский считает, что ролик вводит людей в заблуждение относительно симптомов заболевания
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Ярославский депутат требует запретить на территории региона рекламу с Киркоровым. Фото: стопкадр из рекламного ролика препарата "Гексорал".Ярославский депутат требует запретить на территории региона рекламу с Киркоровым. Фото: стопкадр из рекламного ролика препарата "Гексорал".
Изменить размер текста:

Ярославский депутат и врач-онколог Дмитрий Петровский требует запретить рекламу лекарства от боли в горле «Гексорал», в которой снялся Филипп Киркоров. В этом ролике народного избранника не устроила фраза «Цвет заражения синий». По мнению Петровского, она вводит людей в заблуждение.

- Как известно, больное горло не синее, а красное. Не дай бог, наслушавшись таких реклам, какая-нибудь мама не начнет своевременное лечение ребенка, дожидаясь, пока у него посинеет горло, - пояснил свою позицию Петровский.

Депутат и доктор считает, что данный ролик не соответствует требованиям закона «О рекламе». В частности пункту, в котором говорится, что реклама должна быть добросовестной и достоверной.

Дмитрий Петровский считает, что ролик вводит людей в заблуждение. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Дмитрий Петровский считает, что ролик вводит людей в заблуждение.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Пока Петровский требует, чтобы этот ролик не показывали хотя бы на территории Ярославской области. Свое предложение он озвучил на заседании муниципалитета 20 февраля. Однако коллеги депутата отказались выносить вопрос на голосование, так как, по правилам муниципалитета, предложение сначала должна рассмотреть комиссия по законности. Кроме того, председатель муниципалитета Артур Ефремов предположил, что данный вопрос вообще не находится в компетенции городских депутатов. Но Петровский не намерен отступать. Он заявил, что вынесет вопрос на ту самую комиссию по законности, которая досконально разберется во всех вопросах.

Напомним, Дмитрий Петровский известен в Ярославле своими неординарными инициативами и поступками. Например, он растоптал свой айпад в ответ на американские санкции, предложил отменить в России пенсии по старости и прочитал рэп на заседании муниципалитета Ярославля против траты денег на выступление столичных звезд на Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
FIFA-19 и NHL-19: в Ярославле пройдет Кубок мэра по компьютерным играм
Пенсионерку из Рыбинска ограбил рецидивист из Тутаевского района
Водитель не заметил края дороги: в Ярославской области перевернулась фура
В Ярославской области серийный вор случайно сжег двух своих знакомых в доме, который только что обокрал
Едкий дым и резкий запах: власти проверяют, кто портит воздух в ярославской Карачихе
В Ярославской области спасли провалившегося под лед мужчину
В Рыбинске заключённые колонии №12 подарили детскому дому скамейки, которые сделали своими руками
Ночной гость: тутаевский парень зашел в кафе и украл телефон с барной стойки
В пожаре на проспекте Фрунзе в Ярославле пострадал мужчина
Жительницу Ярославской области развела по телефону на 15 тысяч рублей «служба безопасности банка»
Не все коту Масленица: в центре Ярославля ограничат движение с 3 по 10 марта
СУ СК России по Ярославской области возглавил полковник юстиции Александр Соболев
Ярославские власти запретили продавать цветы к 8 марта на улице
Глава водоснабжающей компании, скрывший 28 миллионов рублей, предстанет перед судом в Ярославле
Пропавший в Ярославле Родион Латышев нашелся
В Ярославской области должника по алиментам нашли на праздновании 30-летия вывода войск из Афганистана
В ярославском ТЮЗе планируют заменить кресла в зрительном зале
Гусь свинье не товарищ: в Ярославле друг одолжил другу деньги на развитие бизнеса, но за неуплату отсудил у него квартиру
Придумано, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы
«В мае мы вместе с жителями порадуемся»: ярославский долгострой на Ньютона почти готов к сдаче
Мобильные флюорографы начали свою работу по деревням и селам Ярославской области
Все растащено: мэр Владимир Волков о кадровых решениях в заваленном снегом Ярославле
Во Фрунзенском районе Ярославля построят детскую поликлинику и школу
Скончалась великая ярославская актриса Наталья Терентьева
В Ярославском художественном музее состоялось заседание Президиума Союза музеев России
В Ярославле пропал известный журналист, радиоведущий, преподаватель
Отходы насосной станции стекали прямо в Которосль: ярославский коттеджный поселок заплатит штраф до 400 тысяч рублей
В Ярославле выпивший водитель пытался дать инспектору ГИБДД пять тысяч рублей
Сноуборды, лыжи, пилотажные кейт-паруса и полевая кухня: на берегу водохранилища состоялся Кубок Рыбинского моря по сноукайтингу