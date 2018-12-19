«Мы отнимаем деньги у нищих и больных, чтобы пригласить рэпера блатного»: депутат прочитал рэп на заседании муниципалитета Ярославля

19 Дек. 11:40 2018-12-19T12:51:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный и монотонный ход заседания муниципалитета Ярославля 19 декабря разбавило оригинальное выступление депутата – врача Дмитрия Петровского. При обсуждении бюджета города он внезапно вызвался прочитать рэп. Посвятил текст предстоящему новогоднему выступлению на Советской площади рэпера Мота. Депутата возмутило, что за концерт музыканту заплатят три миллиона рублей.

- Мы отнимаем деньги у нищих и больных, чтобы пригласить рэпера блатного. Власть денег, а не людей не оставит от нашей страны костей. Рэпер Мот, если ты настоящий, ты откажешь власти денег ненастоящей, - почитал Петровский и добавил. – Я могу выступить перед ярославцами бесплатно. Кроме того, у нас много самодеятельных коллективов, которые тоже могут спеть и станцевать безвозмездно.

На три миллиона, которые власти планируют заплатить Моту, доктор Петровский предложил купить подарки детям-инвалидам. На это представители мэрии ответили, что деньги из бюджета города на выступление артиста не тратятся. За организацию праздника на Советской площади в новогоднюю ночь отвечает правительство региона. В правительстве же нам прокомментировали, что на праздник тратятся исключительно внебюджетные средства.

Напомним, Дмитрий Петровский всегда довольно оригинально заявляет о своей позиции по общественно-значимым вопросам. Например, он растоптал свой айпад в ответ на американские санкции, предложил вообще отменить пенсии для россиян, а для пополнения городского бюджета Ярославля продать бренд «Столица Золотого кольца» Москве.