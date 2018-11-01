2018-11-01T13:01:58+03:00
Общество

В Ярославле задержан новый подозреваемый в пытках Евгения Макарова - тот, что лил воду на голову осужденного

Об этом сообщили правозащитники фонда «Общественный вердикт»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Стоп-кадр с видео пыток Макарова в ярославской колонии №1.Стоп-кадр с видео пыток Макарова в ярославской колонии №1.
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В Ярославле задержан новый подозреваемый в пытках Евгения Макарова. По данным правозащитного фонда «Общественный вердикт», это старший оперуполномоченный оперативного отдела ярославской колонии №1 Сипан Мамоян. Он один из сотрудников колонии, который попал на видеозапись пыток осужденного на тот момент Евгения Макарова.

- Аналитическая группа фонда «Общественный вердикт» изучила исходную запись с видеорегистратора, на которой не менее 18 сотрудников ФСИН пытают заключенного Макарова. Было установлено, что Мамоян дважды на второй и девятой минутах видео льет из ведра воду на голову лежащему на столе и скованному наручниками Макарову. Другие сотрудники колонии в это время отбивают заключенному ноги. Затем оперуполномоченный несколько раз приносит в комнату, где происходят пытки, ведро с водой, спрашивает одного из сотрудников колонии, зачем тот снимает происходящее, - прокомментировали в фонде.

Макаров подтвердил, что Мамоян лил на него воду и от этого Макаров захлебывался. С ходатайством о допросе Мамояна выступила адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова. В ходе допроса и приняли решение о его задержании. Правозащитники сообщили, что в ближайшее время Следственный комитет должен предъявить задержанному обвинение. Также будет решен вопрос о мере пресечения для него.

В настоящее время по ходатайству Следственного комитета по делу о пытках в колонии № 1 Ярославля арестовано 14 человек.

Напомним, история заключенного Евгения Макарова вызвала огромный общественный резонанс. Известно о ней стало в июле после опубликования в СМИ видео, на котором сотрудники ФСИН всячески издеваются над заключенным. После этого большинство из сотрудников системы были арестованы. А чуть позже в сети появилось второе видео с избиениями в ярославской колонии. На нем запечатлены фигуранты первого дела, которые гоняют заключенных по коридору, пинают и толкают их. Сам Макаров, который отбывал наказание за избиение, уже вышел на свободу.

(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области пытают заключенного.Видео: "Новая газета"

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