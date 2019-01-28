Пробки в 10 баллов, толкание маршруток и сугробы вместо тротуаров: ярославские коммунальщики проиграли борьбу со снегопадом

Утром 28 января Ярославль встал в 10-балльные пробки. Именно такую оценку тому, что творилось на дорогах города дал «Яндекс» в районе 9 часов. Сильные заторы были на Ленинградском, Московском проспектах, проспекте Октября, Тутаевском шоссе и на других магистралях.

- Мы по Брагино час тащились, хотя обычно за это время до Перекопа доезжаем, - пожаловалась кондуктор в маршрутке №87.

Причиной стали плохо расчищенные дороги после обрушевшегося в выходные на город снегопада и мелкие аварии. Ленинградский проспект, проспект Октября, улица Полушкина Роща почищены только посередине. По краям – снежная каша, лед и кочки. Не расчищены даже подъезды к остановкам. Сильно затрудняют движение и припаркованные на обочинах машины.

Возможно, было бы еще хуже. Но некоторые водители не поехали на работу в понедельник на своих авто, а воспользовались акцией «Снежный билет», которую объявила мэрия. В ее рамках при предъявлении документов на машину ярославцы могут проехать в общественном транспорте бесплатно.

- Хорошо, что есть трамвай. Быстро, без пробок и я на работе! – написал в группе «Дороги Ярославля» в сети Facebook Иван Крюков.

Впрочем, так повезло не всем. У медсанчасти ЯЗДА на дороге застряла маршрутка. Выталкивать ее пришлось самим пассажирам.

Пассажирам пришлось выталкивать застрявшую у обочины маршрутку. Фото: Ярослав Мазур/ группа "Дороги Ярославля" в facebook.

Были и другие сложности.

- Хотел было воспользоваться акцией невиданной щедрости от мэрии Ярославля и проехаться нахаляву на общественном транспорте... Но это было «фиаско, братан», так как общественный транспорт ко мне так и не приехал (остановка «ул.Красноборская»), пришлось идти пешком. Ощущения двоякие: с одной стороны - достаточно тепло, с другой - налицо тотальная неготовность тротуаров к ходьбе по ним). Особенно обескуражили пешеходные дорожки на подъёме и спуске с Октябрьского моста. Там не чищено. Ну, как не чищено... Совсем не чищено. То есть есть сугроб, а по нему - хаотичные следы одиноких пешеходов, идти тяжело. Да и вообще, по всему пути следования сложилось впечатление, что тротуары чистят только организации своими силами, да и то только те участки, которые непосредственно примыкают к соответствующим зданиям, - написал в «Дорогах Ярославля» Михаил Горбатюк.

- У подрядчиков была целая ночь, чтобы исправить ситуацию на дорогах. Они её только усугубили. Ответственность за сложившуюся ситуацию я целиком возлагаю не на САХ, а на мэрию, - считает активист группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

Впрочем, и сам мэр Ярославля Владимир Волков признал уборку города некачественной.

- До Нового года, до выпадения осадков, бодро рапортовали. И Снежков, и подведомственное учреждение, за которое отвечаете только вы. Каждый раз спрашиваю: какие проблемы? Отвечаете, что все хорошо, по 130 единиц техники выходит, а по факту таких цифр нет, - отчитал он на общегородском совещании своего заместителя Михаила Кузнецова, отвечающего за ЖКХ и благоустройство, и влепил ему строгий выговор.

- А дальше будем делать выводы, - добавил градоначальник. - Я надеюсь, что по результатам зимней уборки все-таки будет объявлена благодарность. Мне бы хотелось ее выдать. Пора прекращать сидеть в кабинетах. Больше на улице, чтобы лично руководить подрядчиками.

Впрочем, расчистка улиц и дворов продолжается. Будем надеяться, что ехать вечером домой будет проще.