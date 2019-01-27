2019-01-27T20:10:05+03:00
Общество

28 января ярославские водители смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом по "снежному билету"

Мэрия Ярославля просит владельцев машин отказаться от личного транспорта
Роман Рыжиков
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Мэрия Ярославля просит водителей не мешать уборке городских улиц от снегаМэрия Ярославля просит водителей не мешать уборке городских улиц от снегаФото: Роман Рыжиков
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В понедельник, 28 января, ярославские водители, оставившие свой личный транспорт, смогут бесплатно проехать на общественном. Мэрия города вводит "снежный билет". Чтобы совершить поездку на автобусе, троллейбусе или трамвае, нужно будет предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

На такие меры власти пошли в связи со снегопадом, обрушившимся на город. Так, мэрия рассчитывает снизить аварийность на дорогах и облегчить работу коммунальных служб. Обращаем внимание, что на маршрутные такси акция не распространяется.

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