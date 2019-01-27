28 января ярославские водители смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом по "снежному билету"
Мэрия Ярославля просит владельцев машин отказаться от личного транспорта
Мэрия Ярославля просит водителей не мешать уборке городских улиц от снегаФото: Роман Рыжиков
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В понедельник, 28 января, ярославские водители, оставившие свой личный транспорт, смогут бесплатно проехать на общественном. Мэрия города вводит "снежный билет". Чтобы совершить поездку на автобусе, троллейбусе или трамвае, нужно будет предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
На такие меры власти пошли в связи со снегопадом, обрушившимся на город. Так, мэрия рассчитывает снизить аварийность на дорогах и облегчить работу коммунальных служб. Обращаем внимание, что на маршрутные такси акция не распространяется.