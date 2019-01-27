28 января ярославские водители смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом по "снежному билету"

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-27T20:10:05+03:00

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В понедельник, 28 января, ярославские водители, оставившие свой личный транспорт, смогут бесплатно проехать на общественном. Мэрия города вводит "снежный билет". Чтобы совершить поездку на автобусе, троллейбусе или трамвае, нужно будет предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

На такие меры власти пошли в связи со снегопадом, обрушившимся на город. Так, мэрия рассчитывает снизить аварийность на дорогах и облегчить работу коммунальных служб. Обращаем внимание, что на маршрутные такси акция не распространяется.