2019-01-28T12:58:01+03:00
Общество

«Снежный билет» в Ярославле: бесплатный проезд для водителей и обратная сторона медали

Добраться до работы на общественном транспорте оказалось не так просто, а машины, оставшиеся во дворах, мешают уборке снега
Роман Рыжиков
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Бесплатный проезд стоил опозданияБесплатный проезд стоил опозданияФото: Роман Рыжиков
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Все минувшие выходные в Ярославле валил снег. Только за прошедшие сутки из города вывезли больше трех тысяч тонн. Уборка, как рапортуют коммунальщики, идет полным ходом. Чтобы облегчить уборку снега и снизить аварийность на дорогах, власти города ввели акцию «Снежный билет» на весь понедельник, 28 января.

Уборка снега в городе продолжается Фото: Роман Рыжиков

Уборка снега в городе продолжаетсяФото: Роман Рыжиков

Суть акции проста: все водители могут бесплатно проехать на общественном транспорте, предъявив права и свидетельство о регистрации. Это, по замыслу мэрии, должно побудить владельцев автомобилей хотя бы на день отказаться от своих машин.

Однако, хотя многие автомобилисты предпочли добираться до работы на общественном транспорте, утром Ярославль встал в десятибалльные пробки. Причиной стали мелкие аварии и плохо расчищенные улицы.

Чтобы остановиться на такой каше под колесами, водитель должен быть настоящим виртуозом Фото: Роман Рыжиков

Чтобы остановиться на такой каше под колесами, водитель должен быть настоящим виртуозомФото: Роман Рыжиков

Стоит отметить, что акция проводится уже не первый год. В прошлую зиму «Снежный билет» в Ярославле вводили несколько раз. Несмотря на это, и в этом, и в прошлом году, нашлись те, кто не понял, как это работает:

- Взял с собой только права, думал прокатит, - рассказывает читатель КП-Ярославль Александр. – А, оказывается, надо еще и СТС-ку предъявить. Пришлось платить по обычному тарифу!

Есть у акции и обратная сторона медали. Оставшиеся машины существенно усложняют уборке снега во дворах.

Машины во дворах мешают уборке снега Фото: Роман Рыжиков

Машины во дворах мешают уборке снегаФото: Роман Рыжиков

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