2019-01-24T19:09:09+03:00
Общество

Директор «Спецавтохозяйства», отвечающий за уборку Ярославля, уволился по собственному желанию

Рассказали в пресс-службе мэрии областного центра
Мария Соколова
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Это фото неубранной улицы Салтыкова-Щедрина Алексей Беляев сделал 19 января и разместил в группе "Дороги Ярославля" на Фейсбуке.Это фото неубранной улицы Салтыкова-Щедрина Алексей Беляев сделал 19 января и разместил в группе "Дороги Ярославля" на Фейсбуке.
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После каждого снегопада в Ярославле начинаются пробки, горожане с трудом пробираются по снежной каше на работу, учебу и домой. Об этом неоднократно шла речь на общегородских планерках, и мэр Ярославля Владимир Волков не раз делал там замечания коммунальщикам.

Особенно градоначальник был недоволен тем, что тротуары не убираются даже в центре Ярославля, что уж там говорить о более удаленных районах.

- Сегодня, 24 января, директор «Спецавтохозяйства» Эдуард Снежков написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, - объяснила пресс-секретарь мэра Светлана Израилева. – Возможно, Владимир Михайлович и не стал бы подписывать это заявление, если бы город убирался, как положено. Новым руководителем предприятия скорее всего станет заместитель директора по техническим вопросам МУП «Управляющая дирекция города Ярославля» Алексей Соков.

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