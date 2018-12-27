Итоги года: чем нам запомнился 2018-й

В конце года принято подводить итоги. Вот и мы решили вспомнить самые громкие темы прошедших 365 дней - те, что трогали за живое, возмущали или заставляли гордиться. Итак, события года - 2018 по версии «КП-Ярославль». Давайте обернемся назад вместе.

Трагедия года

Одно из самых страшных ЧП произошло практически под занавес уходящего года - 27 ноября. В селе Медягино Ярославского района в огне погибли трое детей - две семимесячные девочки-близняшки и их четырехлетняя сестра. Мать говорит, что ушла забирать из школы старшую дочь, а когда вернулась, квартира уже была в огне. По версии следствия, родительница оставила включенным обогреватель. На женщину завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил еще одно дело - по факту халатности со стороны должностных лиц системы профилактики.

В пожаре в Медягино погибли трое детей.Фото: Роман Рыжиков

Оказалось, что в январе 2016 года семья попала в поле зрение органов опеки. Тогда мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И несмотря на это, никаких мер, чтобы обезопасить малышей, по мнению правоохранителей, предпринято не было. Дай бог, чтобы новый год обошелся без подобных трагедий.

Новинки года

Сразу несколько новых достопримечательностей появилось на улицах Ярославля в этом году. Это и памятник 100-летию ВЛКСМ в сквере у Октябрьской площади, и огромное колесо обозрения, и новая въездная стела со стороны Москвы.

Памятник в честь ВЛКСМ.Фото: Александр Клещев

И ни по одному из этих объектов не было однозначной реакции ярославцев. Кто-то был в восторге от новинок, кто-то считал их безвкусными (а в случае с колесом обозрения - даже незаконным). Видимо, поставить точку в этих спорах сможет только время. А нам, хотим мы этого или нет, предстоит жить с этими новыми символами Ярославля. Между тем, есть новый арт-объект, который большинство жителей и туристов восприняли все-таки с позитивом - это памятник потерянному бумажнику у одного из ресторанов Ярославля. Будем надеяться, что новый год принесет еще массу новых штрихов в облик областной столицы и все они будут со знаком плюс.

Удача года

Углич - новая жемчужина Золотого Кольца России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2018 год ознаменовался новым этапом в развитии туристического маршрута Золотое Кольцо России. К восьми городам, которые всегда входили в него (в том числе, Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский из Ярославской области), добавился девятый. И он тоже наш - Углич. Решено, что список городов Золотого Кольца может и дальше пополняться. Правда, включать в него будут не более одного города в год.

Переезд года

В этом году правительство Ярославской области затеяло масштабную реорганизацию медицинских учреждений Ярославля. В схему оптимизации попали клиническая больница №1 на проспекте Октября, поликлиника №2 на улице Угличской, больница №5 на улице Терешковой и детская больница №1, которая раньше находилась на проспекте Ленина, но из-за аварийности здания ее отделения временно раскидали по другим учреждениям. Больше всего от этого пришлось поволноваться пациентам больницы и поликлиники №5 на улице Терешковой. Их переводят на проспект Октября, а некоторые отделения разместят в военном госпитале. Главное неудобство для многих пациентов заключается в том, что если раньше к врачу можно было дойти пешком, сейчас придется ехать на транспорте.

В этом году прошло масштабное переселение пациентов из пятой больницы Ярославля.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Однако власти заверяют: переезд окупится расширением возможностей для получения качественной помощи. Например, в перечень узких специалистов добавятся колопроктолог, пульмонолог, онколог, которых не было в пятой поликлинике. Процесс окончательно должен завершиться в 2019 году. Тогда и посмотрим, что вышло.

ДТП года

Эта авария прогремела на всю страну и стала апофеозом бесчеловечности, которую, порой, проявляют наши сограждане. В Заволжском районе Ярославля автомобиль проехал по поскользнувшейся на пешеходном переходе женщине и уехал.

Шокирующее ДТП в Заволжском районе. Фото: скриншот с видео "Ярнет".

Момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения, видео разлетелось по всемирной паутине, вызвав шквал гневных откликов пользователей. Позже выяснилось, что пострадавшая - инвалид детства. После аварии женщина попала в больницу, ей понадобилось серьезное лечение. А за рулем был пенсионер, который якобы просто не заметил пешехода. Его лишили прав на год и завели уголовное дело. Что ж, будем надеяться, что глядя на этот отрицательный пример, ярославские водители станут более внимательными и вежливыми на дорогах.

Тема года

Безусловно, одной из главных тем уходящего года стала тема мусора: приход в область нового регионального оператора по обращению с отходами, переполненные контейнеры в первые дни его работы, рост тарифов, до сих пор где-то продолжается неразбериха - кто и за что должен отвечать при организации сбора мусора.

Мусорная тема стала лейтмотивом всего 2018 года.Фото: Правительство Ярославской области

И конечно, лейтмотивом всего года стала тема московского мусора, который начали завозить на свалку Скоково под Ярославлем. Руководство области решило помочь соседям из Подмосковья, где полигоны было уже переполнены. Только вот жители Ярославской области восприняли такое радушие в штыки. По Ярославлю пронеслась волна антимусорных митингов. Правда, на ситуацию кардинально повлиять не удалось. Мусор так и продолжили возить. Впрочем, власти уже объявили, что, как и обещали ранее, завоз отходов из Подмосковья завершится 31 декабря. И отметили: на Скоково завезли в два раза меньше мусора, чем планировалось. Договор предусматривал утилизацию 200 тысяч тонн, а на деле прибыло около 103 тысяч. Этот объем составил всего 2% от остаточной вместимости полигона. Зато повышенное внимание к мусорной проблеме заставило всех внимательно присмотреться к самому полигону Скоково и понять, что он далек от идеала безопасности и экологичности. В итоге на полигоне начались преобразования. Например, внедрили новую систему очистки стоков, запланировано возведение комплекса переработки строительного мусора.

Назначения года

В этом году новое начальство появилось сразу у двух главных силовых структур - УМВД и Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. Полицию региона возглавил генерал-майор внутренней службы Андрей Липилин, а следственный комитет - Юрий Болдырев. Правда, последний пока в статусе исполняющего обязанности. Также под конец года стало известно о назначении нового директора Волковского театра. Им стал Алексей Туркалов, который ране руководил Владивостокским цирком и Хабаровским краевым театром драмы. В январе он приступит к своим обязанностям. Также в 2018 году жители области выбрали новый - седьмой - состав Ярославской областной Думы. Но одной из самых неожиданных, пожалуй, стала рокировка в руководстве Ярославля. Свой пост покинул бывший мэр Владимир Слепцов, а на его место был выбран бывший мэр Переславля-Залесского Владимир Волков.

Новый мэр Ярославля Владимир Волков.Фото: Мэрия Ярославля

Известно, что Волкова поддерживает руководство области. При этом он начал руководство городом с непопулярного шага - введения принципа адресности при предоставлении социальных льгот, что, вероятнее всего, приведет к сокращению получателей. Впрочем, главные оценки Волкова на посту главы Ярославля еще впереди.

Сосед года

Российский миллиардер, председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик прописался в Ярославле и теперь будет платить здесь налоги.

Миллиардер Алексей Репик стал ярославцем.Фото: Правительство Ярославской области

Власти сообщили, что это принесет бюджету порядка полутора миллиардов рублей в год. Часть уже уплаченных Репиком налогов направили на ремонты дорог, часть - на закупку лекарств. При этом, оказывается при распределении средств учитывают и мнение самого миллиардера. На что решит потратить свои налоги Репик в наступающем году увидим.

Гордость года

Ярославец первым в мире доехал до Северного полюса на велосипеде. Путешественник Богдан Булычев на Северном полюсе установил мировой рекорд. В сложную и опасную экспедицию он отправился на велосипеде! Еще ни один человек не отваживался на такую авантюру.

- Я немного устал от путешествий на машинах и решил проверить себя один на один со стихией, - признается путешественник.

Гордимся! Фото из личного архива путешественника.

17 апреля Богдан Булычев добрался до цели, несмротрчя на непогоду, буквально нащупав Северный полюс навигатором.

Хайп года

В этом году некоторые ярославцы заставляли говорить о себе всю страну. Больше всего таких поводов давал депутат муниципалитета Ярославля и врач Дмитрий Петровский. Его высказывания и поступки бывают очень смелы, неожиданны и неординарны. То он айпад разобьет в знак протеста против антироссийских санкций, то на заседании муниципалитета прочитает резкий рэп против выступления певца Мота на Новый год за три миллиона рублей. Но самым скандальным, пожалуй, оказалось высказывание Дмитрия Петровского про отмену пенсий.

Дмитрий Петровский со своими высказываниями не раз попадал в поле зрения СМИ.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

- Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников работать, - написал на своей страничке в соцсетях депутат. - Лично я за отмену вообще понятия - пенсионный возраст. Каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия - должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии.

Высказывание наделало много шума. Нашлись те, кто разделил позицию Петровского, но больше было негативных откликов. После этого даже первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности, члену комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрею Исаеву пришлось пояснять на всю страну, что сказанное Петровским не отражает позицию партии. Самого доктора после скандала попросили покинуть фракцию. Из самой “единой России” ему выходить не пришлось, так как официально он не является ее членом.

- Зато я теперь более свободен в своих действиях, - прокомментировал Петровский.

Кроме того, неплохо хайпанули ярославцы и на Чемпионате мира по футболу, хотя у нас матчей и не проводилось. Зато перед встречей сборных России и Египта две модели из Ярославля сыграли топлесс в футбол в поддержку нашей сбороной и пообещали, что выйдут в таком пикантном виде на Красную площадь Москвы, если российская сборная выиграет Мундиаль. Но не случилось.

Фото: скриншот с видео со страничек девушек в Инстаграм.

А одна из ярославских пекарен прославилась после того, как запустила в продажу булочки «Акинфеев» - после знаменитого отбитого российским вратарем гола в матче с Испанией. Покупатели спрашивали только одно - почему не в форме ноги.