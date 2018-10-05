Исполняющим обязанности руководителя ярославского СУ СКР стал 37-летний Юрий Болдырев

5 Окт. 12:44 2018-10-05T13:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На должность исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области назначен первый заместитель Юрий Болдырев.

- Карьеру Юрий Болдырев начал в 2003 году в органах прокуратуры Саратовской области и Республики Башкортостан. С 2005 году был переведен в Ярославль на должность следователя по особо важным делам, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

В 2007 году Болдырев был назначен на должность руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Ярославской области, через четыре года стал руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел. В октябре 2017-го был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Ярославской области. За отличное исполнения своих обязанностей Болдырев неоднократно награждался.

Напомним, Олег Липатов, который до этого долгие годы руководил СУ СКР по Ярославской области, ушел на пенсию.