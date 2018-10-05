2018-10-05T13:06:57+03:00
Общество

Исполняющим обязанности руководителя ярославского СУ СКР стал 37-летний Юрий Болдырев

Он занимает пост первого зама
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Юрий Болдырев. Фото: СУ СКР по Ярославской области.Юрий Болдырев. Фото: СУ СКР по Ярославской области.
Изменить размер текста:

На должность исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области назначен первый заместитель Юрий Болдырев.

- Карьеру Юрий Болдырев начал в 2003 году в органах прокуратуры Саратовской области и Республики Башкортостан. С 2005 году был переведен в Ярославль на должность следователя по особо важным делам, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

В 2007 году Болдырев был назначен на должность руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Ярославской области, через четыре года стал руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел. В октябре 2017-го был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Ярославской области. За отличное исполнения своих обязанностей Болдырев неоднократно награждался.

Напомним, Олег Липатов, который до этого долгие годы руководил СУ СКР по Ярославской области, ушел на пенсию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили