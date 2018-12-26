Директором ярославского Волковского театра назначен Алексей Туркалов

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-26T11:43:01+03:00

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Директором ярославского театра имени Волкова назначен Алексей Туркалов. Приказ об утверждении его кандидатуры на этот пост выпустило министерство культуры России. К своим обязанностям Туркалов приступит в начале января. Тогда же должно состояться его знакомство с коллективом театра.

До этого Туркалов возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы.

Прежним директором Волковского театра был Юрий Итин. Однако он был задержан по подозрению в махинациях в «Седьмой студии». После завершения в сентябре срока действовавшего с ним контракта министерство культуры не стало его продлевать.