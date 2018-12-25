2018-12-25T14:41:13+03:00
Звезды

Новый год в Ярославле-2019: программа новогодней ночи на Советской площади

Ярославцев развлекут Мандаринки, «Burito» и Дед Мороз со Снегурочкой
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Советской площади в Новый год пройдет программа "Мандариновое настроение".На Советской площади в Новый год пройдет программа "Мандариновое настроение".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стала известна подробная программа новогодней ночи на Советской площади в Ярославле. Праздник под девизом «Мандариновое настроение» стартует в 21.30. Организаторы обещают зажигательный флешмоб от Мандаринок. Дед Мороз и Снегурочка зажгут иллюминацию на новогодней ёлке. Гости могут покататься на коньках, угостится всякими вкусностями на новогодней ярмарке, увидеть на большом экране поздравление президента страны, которое по-традиции завершится боем курантов, отсчитывающих последние секунды уходящего года.

Также для ярославцев и гостей города споет «Burito», группа «Республика». А завершит праздничную программу дискотека от лучших диджеев города.

Вход на праздник свободный.

КОНКРЕТНО

Новый год - 2019 на Советской площади в Ярославле: программа

21.30 – начало праздника. Всех гостей на Советской площади будут встречать Командир-Мандарин и веселые Мандаринки, а на LED-экранах – кадры из новогодних фильмов.

22.30 – начало праздничного концерта. В его рамках прозвучит написанная специально для этой новогодней ночи песня и пройдет зажигательный флешмоб от Мандаринок.

22.45 - Дед Мороз и Снегурочка, а также другие новогодние персонажи зажгут Новогоднюю елку.

23.00 – концерт группы «Республика».

23.55 - онлайн-трансляция видеообращения президента России и пневмосалют

0.00 – массовое исполнение гимна России

0.15 - грандиозный праздничных салют над Советской площадью и выступление исполнителя «Burito» (изначально было заявлено, что выступит рэпер Мот, но по семейным обстоятельствам артист отменил свой концерт). Завершит праздничную новогоднюю ночь дискотека от лучших диджеев Ярославля.

Полная программа праздника в районах и на Советской площади в рождественские каникулы.

Расписание работы транспорта в новогоднюю ночь 2018-2019.

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