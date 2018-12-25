Расписание пассажирского транспорта в новогоднюю ночь 2018-2019 в Ярославле

В новогоднюю ночь по Ярославлю будут курсировать автобусы и троллейбусы со всеми льготами, а в центре и районах города будут введены временные ограничения движения и остановки транспортных средств. Власти города предлагают ярославцам воспользоваться общественным транспортом.

Автобусы:

№ 4 «Богоявленская площадь - посёлок Куйбышева»

Богоявленская площадь: 23.30; 0.30; 1.00; 1.28; 1.58; 2.26; 2.56; 3.24; 3.54; 4.24

Поселок Куйбышева: 23.30; 0.00; 1.00; 1.30; 1.58; 2.28; 2.56; 3.26; 3.54

№ 6Т «Торговый переулок - НЗКИ»

Торговый переулок: 1.52; 3.16; 4.39

НЗКИ: 0.43; 2.37; 4.01

№ 12 «Нижний Поселок – Торговый Переулок»

Нижний Поселок: 22.47; 0.48; 1.52; 3.09

Торговый Переулок: 0.15; 1.19; 2.57; 3.40

№ 13 «Богоявленская площадь – 5 МКР»

Богоявленская площадь: 0.00; 1.00; 1.30; 1.58; 2.28; 2.56; 3.26; 3.54; 4.24

5 МКР: 23.32; 0.02; 0.30; 1.30; 2.00; 2.28; 2.58; 3.26; 3.56

№ 18 «Торговый переулок – 15 МКР»

Торговый переулок: 0.25; 2.07; 4.20

15 МКР: 1.16; 3.28

№ 19К «Улица Гудованцева – Красная площадь»

Улица Гудованцева : 23.02; 23.30; 0.57; 1.25; 1.52; 2.20; 2.47; 3.15; 3.42

Красная Площадь: 0.30; 0.58; 1.25; 1.53; 2.20; 2.48; 3.15; 3.43; 4.20

№ 21 «Красная площадь – Очапки»

Красная площадь: 0.30; 2.12; 3.54

Очапки: 22.58; 1.15; 2.57

№ 32Т «Торговый переулок – Улица Сахарова»

Торговый переулок: 23.27; 0.21; 0.47; 1.13; 1.39; 2.05; 2.31; 2.57; 3.22; 3.49; 4.14

Улица Сахарова: 23.01; 23.27; 23.53; 0.47; 1.13; 1.39; 2.05; 2.31; 2.57; 3.23; 3.48

№ 33 «ПАТП № 1 – Областная больница»

ПАТП №1: 0.15; 0.49; 1.23; 2.27; 3.01; 3.35; 4.09

Областная больница: 1.06; 1.40; 2.14; 3.18; 3.52; 4.26; 5.00

№ 41Б «Богоявленская площадь – улица Индустриальная»

Богоявленская площадь: 22.33; 23.06; 23.40; 0.13; 1.17; 2.01; 2.34; 3.08; 3.41; 4.15

улица Индустриальная: 21.57; 22.21; 23.08; 23.41; 0.45; 1.18; 1.52; 2.36; 3.09; 3.43

№ 44К «Торговый переулок – улица Чкалова»

Торговый переулок: 23.00; 23.25; 0.30; 0.56; 1.21; 1.47; 2.12; 2.38; 3.03; 3.29; 3.54; 4.20

Улица Чкалова: 22.59; 23.25; 0.30; 0.55; 1.21; 1.46; 2.12; 2.37; 3.03; 3.28; 3.54

№ 78 «Торговый переулок – 15 МКР»

Торговый переулок: 22.42; 0.40; 1.28; 2.32; 3.20; 4.18

15 МКР: 22.45; 0.37; 1.33; 2.21; 3.25

Троллейбусы

№ 1 «Ярославль Главный – ЯШЗ»

Ярославль Главный: 0.32; 0.49; 1.05; 1.21; 1.38; 1.54; 2.10; 2.27; 2.43; 2.59; 3.16; 3.32; 3.48

ЯШЗ: 0.24; 0.40; 0.56; 1.13; 1.29; 1.45; 2.02; 2.18; 2.34; 2.51; 3.07; 3.23; 3.40; 3.56; 4.12

№ 5 «Улица Рыкачёва – Ярославль Главный»

Улица Рыкачева: 1.28; 1.53; 2.18; 2.42; 3.07; 3.32

Ярославль Главный: 0.51; 1.16; 1.41; 2.05; 2.30; 2.55; 3.19; 3.44; 4.09

№ 8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок»

Улица Волгоградская: 0.55; 1.20; 1.45; 2.10; 2.35; 3.00; 3.25; 3.50; 4.15; 4.40

Торговый Переулок: 0.17; 0.42; 1.07; 1.32; 1.57; 2.22; 2.47; 3.12; 3.37; 4.02

№ 9 «Улица Нефтяников – ЯШЗ»

ЯШЗ: 0.13; 0.54; 1.13; 1.33; 1.53; 2.12; 2.32; 2.52; 3.11; 3.31; 3.51; 4.10

Улица Крестобогородская: 23.34; 0.24; 0.43; 1.03; 1.23; 1.42; 2.02; 2.22; 2.41; 3.01; 3.21; 3.40

С 18 часов 31 декабря до 6 утра 1 января в центре будет не проехать. Ограничения коснутся Советской площади, площади Челюскинцев, Советского переулка, Народного переулка. Так же это касается нижнего и верхнего яруса Волжской набережной, Которосльной набережной, улиц Советской, Кирова, Нахимсона, Трефолева, Максимова, Кедрова, Первомайской и Депутатской.

Также временное ограничение будет около ДК. Добрынина, на участках проспектов Ленина и Толбухина, на улице Щепкина и Юбилейной площади. Около ДК «Энергетик» и «Гамма», на улице Стачек у памятника Ленину будет временно запрещено останавливаться.