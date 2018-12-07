Стала известна программа новогодних развлечений в Ярославле. Как сообщили в мэрии, праздничные мероприятия в городе начнутся с 13 декабря и продлятся до 8 января.

Ярмарка и развлечения на Советской площади

Центром праздничных гуляний станет Советская площадь. Здесь ярославцев и гостей города будут ждать развлекательные программы, игры, забавы. С 13 декабря по 7 января здесь будет проходить новогодняя ярмарка. Здесь разместятся домики-шале с праздничными угощениями, уличной едой, горячими согревающими напитками. На ярмарке также можно будет купить новогодние сувениры, изделия народных художественных промыслов и ремесел. Кстати, ярмарка в этом году будет полностью безалкогольная. Даже глинтвейн – без градусов. Кроме того, на главной площади города будет работать открытый каток, карусели, Терем Деда Мороза. Также на каждый день с утра и до позднего вечера здесь запланированы спортивные мероприятия и интерактивные развлечения.

Несмотря на то, что фактически новогодняя ярмарка начнет работать почти за три недели до Нового года, ее торжественное открытие состоится 28 декабря в 17 часов. А за день до этого, 27 декабря, на Советской площади в 14 часов пройдет встреча настоящего Дед Мороз из Великого Устюга. Главный новогодний волшебник страны путешествует по России в рамках акции канала НТВ «Путешествие Деда Мороза». Он навещает детские дома, многодетные и малообеспеченные семьи, ребят с особенностями развития и исполняет их желания.

Новогодняя ночь - 2019

Главные события новогодней ночи – 2019 тоже развернутся на Советской площади. Праздничные гуляния под лозунгом «Мандариновое настроение» здесь продлятся с 22.30 31 декабря до 2.30 1 января. Здесь запланирован большой праздничный концерт, игры, конкурсы. Петь для ярославцев будет российский репер Мот и кавер-группа «Республика».

Известно также, что в новогоднюю ночь в Ярославле прогремит 12-минутный салют.

Гуляния в районах

Праздничные программы в новогоднюю ночь предусмотрены и в районах города. Развлечения там запланированы с 1.00 до 3.30 часов. Гуляния пройдут на 10 площадках:

- Парк Победы на Ленинградском проспекте,

- Площадь перед молодежным центром «Красный Перевал–1»,

- Площадь перед Домом культуры «Гамма»,

- Площадь перед Домом культуры «Энергетик»,

- Зона отдыха «Карпаты» на проспекте Авиаторов,

- Юбилейная площадь перед ДК имени А.М. Добрынина,

- Массовое гуляние на площади ДК «Нефтяник»,

- Новогоднее гуляние на улице Стачек,

- Площадь перед Домом культуры «Радий»,

- Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель».

НА ЗАМЕТКУ

Полная программа мероприятий на Советской площади по дням:

13 декабря

10.00 – 21.00 Массовое катание на открытом катке.

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

17.00-19.00 Концертно-развлекательная программа. Интерактивная программа «Встречай ярмарку!»

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

14 декабря

10.00 – 21.00 Массовое катание на открытом катке.

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

18.00-20.00 Концертно-развлекательная программа

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

15 декабря

10.00 – 21.00 Массовое катание на открытом катке.

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

16.00-18.00 Концертно-развлекательная программа

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

16 декабря

10.00 – 21.00 Массовое катание на открытом катке.

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

16.00-18.00 Концертно-развлекательная программа

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17 – 20 декабря

10:00-21:00 – массовые катания на открытом катке

16:00-20:00 – спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17.00-21.00 - Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

21 декабря

10.00 – 21.00 Массовое катание на открытом катке.

17.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

18.00-20.00 Концертно-развлекательная программа

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

22 декабря

10.00 – 21.00 Массовое катание на открытом катке.

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

16.00-18.00 Концертно-развлекательная программа

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

23 декабря

10.00 – 21.00 Массовое катание на открытом катке.

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

16.00-18.00 Концертно-развлекательная программа

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

24 – 27 декабря

10:00-21:00 массовые катания на открытом катке

16:00-20:00 спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

28 декабря

10.00 – 15.00, 18.45-22.00 Массовое катание на открытом катке.

16.00-18.00 Матч открытия турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

17.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.

18.00-19.00 Концертно-развлекательная программа. Интерактивная программа «Встречай ярмарку!»

19.00-21.00 Праздничная дискотека

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

29 декабря

10.00-12.30 Чемпионат города Ярославля по хоккею в валенках

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

12.30-15.00 Чемпионат города Ярославля по футболу на льду

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.20-22.00 Массовое катание на открытом катке

17.30-21.30 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

30 декабря

09.00-15.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.

10.00-15.00 Чемпионат города Ярославля по волейболу на снегу (Центральный пляж)

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.20-22.00 Массовое катание на открытом катке

18.00-22.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

31 декабря

09.00-12.00 Новогодняя любительская лыжная гонка (л/б Яковлевская)

09.00-13.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

12.00-03.30 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления.

13.20-04.00, 23.00-01.00 Массовое катание на открытом катке

17.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

22.30 – 02.30 Новогодняя ночь на Советской площади

1 января «Новый год по-ярославски»

11.00-13.00 Традиционная любительская пробежка «Забег обещаний» (парк на о. Даманский)

14.00-21.00 Работа ярмарочных рядов: торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

16.00-18.00 Новогодняя дискотека для детей «Дэнс-Мороз». Вечеринка для всей семьи «Танцы в шубе»

18.00-21.00 Новогодний танцпол

15.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке

17.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

2 января «Жаркий лед»

12.00-21.00 Работа Новогодней ярмарки, торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

09.00 – 13.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

15.00-19.00 Спортивная программа

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

17.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

16.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке,

3 января «Новый год на пятачке»

12.00-21.00 Работа Новогодней ярмарки, торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

09.00 – 13.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

14.40-16.00 Мастер-класс по фигурному катанию

16.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00-17.00 «Хороводим, новогодим, позитивом вас заводим!» (новогодняя развлекательная программа (fresh-кричалки от Снеговика, танцевальный неугомон со Снегурочкой, зимние обнимашки, «хрюшмоб» с символом года)

17.00-19.00 «Like party». Интерактивная программа: викторины, концертные номера, игры, сюрпризы, веселые конкурсы, поздравление Деда Мороза и Снегурочки

16.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

19.00-21.00 Новогодний танцпол

4 января «Зима-шоу «Конфетти до пяти»

12.00-21.00 Работа Новогодней ярмарки, торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

09.00 – 13.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

13.30 – 14.45 Открытая детская тренировка по хоккею

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке,

15.00-17.00 «Зима-шоу «Конфетти до пяти». Танцевально-игровая программа: Зимние забавы со Снегушей. Концертная программа «Снеговихрь», Танцевальный марафон «Хит-сугроб»

17.00 «В Новый год с Дворцом молодёжи». Праздничная программа. Дворец молодежи приглашает друзей на танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты

16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

19.00-21.00 Новогодний танцпол

5 января «Зимы волшебные сюрпризы»

12.00-21.00 Работа Новогодней ярмарки, торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

09.00 – 13.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

13.30 – 14.30 Мастер-класс по шорт-треку

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00 – 22.00 Массовое катание на открытом катке,

15.00-17.00 «День сюрпризов или Танцующая ЁЛКА». Развлекательная программа. Концертно – развлекательная программа «Семь нот в Новый год»

15.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17.00 Программа «Валенки-шоу»: ждут сценические выступления, яркие красочные номера, интерактивные площадки, на которых вспомним русские традиции, народные игры и многое другое.

19.00-21.00 Новогодний танцпол

6 января «Главное, ребята, дома не сидеть!»

12.00-21.00 Работа Новогодней ярмарки, торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

10.00 – 14.00 Матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед». Награждение

12.00 – 14.00 Лыжный фестиваль «Рождественская лыжня» (Волжская набережная)

14.00-22.00 Массовое катание на открытом катке,

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00 «Новогодняя авантюра «Пятак-ШОУ». Интерактивная программа: эстафета «Бег на копытцах», игра «Подложи свинью», конкурс на самое громкое «Хрю», викторина «Кому так – кому за пятак», варежки-пати, хрю-хрю танцы и хрю-хрю песни

17.00 Вечеринка «Предрождественский PIGмалион» (музыкальный баттл, хороводы, конкурсы, игры, предсказания и многое другое)

16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

19.00-21.00 Новогодний танцпол

7 января «Рождественские гулянья»

12.00-21.00 Работа Рождественской ярмарки, торговля продуктами питания, сувенирами, товарами народного потребления

12.00-14.00 Выставочный матч по хоккею с мячом

14.20 -22.00 Массовое катание на открытом катке

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00-18.00 «Рождественская кутерьма». Интерактивная программа для всей семьи

16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

18.00-20.00 Праздничный танцпол «Рождественский хит»

8 января

10.00 -22.00 Массовое катание на открытом катке

17.00 – 21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

(по данным мэрии Ярославля).