Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 сентября 2020 года: выздоровели 54 человека, заболели - 46

Заболели - 46, выздоровели - 54. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8281
Всего выздоровлений: 7895
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
За сутки диагноз коронавирус поставили еще 46 жителям Ярославской области. При этом выписались 54 человека.
На данный момент на лечении в больницах находятся 438 пациентов. Из них 126 с подтвержденным COVID-19, 312 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 2488 человек.
Из-за коронавируса на карантин всем составом ушел «Локомотив». COVID-19 выявили у 30 игроков. Кроме того, инфекцию диагностировали у нескольких студентов театрального института. До 1 октября вуз перешел на дистанционное обучение.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 4032;
Рыбинск - 1208;
Ростовский МР - 446;
Переславский городской округ - 384;
Тутаевский МР - 382;
Ярославский МР - 367;
Гаврилов-Ямский МР - 281;
Рыбинский МР - 220;
Борисоглебский МР - 177;
Угличский МР - 157;
Пошехонский МР - 147;
Некрасовский МР - 146;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 86;
Даниловский МР - 66;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР - 22;
Любимский МР - 9.