Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 сентября 2020 года: выздоровели 54 человека, заболели - 46

Заболели - 46, выздоровели - 54. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8281

Всего выздоровлений: 7895

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

За сутки диагноз коронавирус поставили еще 46 жителям Ярославской области. При этом выписались 54 человека.

На данный момент на лечении в больницах находятся 438 пациентов. Из них 126 с подтвержденным COVID-19, 312 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 2488 человек.

Из-за коронавируса на карантин всем составом ушел «Локомотив». COVID-19 выявили у 30 игроков. Кроме того, инфекцию диагностировали у нескольких студентов театрального института. До 1 октября вуз перешел на дистанционное обучение.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 4032;

Рыбинск - 1208;

Ростовский МР - 446;

Переславский городской округ - 384;

Тутаевский МР - 382;

Ярославский МР - 367;

Гаврилов-Ямский МР - 281;

Рыбинский МР - 220;

Борисоглебский МР - 177;

Угличский МР - 157;

Пошехонский МР - 147;

Некрасовский МР - 146;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 86;

Даниловский МР - 66;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР - 22;

Любимский МР - 9.